沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布

港鐵律師稱約81處開鑿

運輸及房屋局發言人回覆本報查詢稱，政府預計快將公布港鐵公司提交的沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略建議。港鐵發言人回應，若有最新進展，會向公眾交代。

港鐵上月23日向政府提交檢測紅磡站新方案，並表示已採納政府專家顧問意見。昨日聆訊會上，委員會代表資深大律師Ian Pennicott詢問紅磡站何時鑿開石屎檢驗及有結果，並指已去信政府及港鐵，要求雙方於明天內給予明確答覆。港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding確認紅磡站將會鑿石屎檢查工程安全，但需由政府通過細節，預料今明兩日公布消息。

田北辰：層板256面 只鑿81處難接受

立法會議員田北辰指出，紅磡站月層板底面合共256面，應各找一個點去開鑿檢查，若只鑿81處「難以接受」。他指調查委員會中，不少證人證據矛盾，對於委員會能否確切找出工程有問題位置不予厚望，故大範圍開鑿檢測是重要。

政府昨日提出延長委員會調查時間。為加快聆訊進度，委員會早前已決定不傳召8名政府證人，但要求書面作供。據了解，該8名不出席聆訊作供的政府證人，為政府秘書等，其供辭僅就運房局長陳帆無看過中科興業董事總經理潘焯鴻2017年9月電郵作證。

大圍至紅磡段完成99% 研局部開通

另外，立法會鐵路事宜小組本周五（7日）討論沙中線進展，據最新文件，港鐵稱至9月30日沙中線工程整體進度87%，其中「大圍至紅磡段」完成約99%，「紅磡至金鐘段」完成約73%。對於會否局部開通「大圍至紅磡段」部分路段，政府指已要求港鐵研究，但港鐵仍需時詳細研究及探討，現階段未有任何定論，「紅磡至金鐘段」則維持2021年通車目標。