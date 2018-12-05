「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅

1984年的北京對香港人來說是神秘地方，街上的人仍穿著一樣的綠色或藍色衣服，騎着單車在狹窄街路穿梭，這也是張明敏對當年北京的印象。身形瘦削的張明敏身穿灰色西裝、戴着眼鏡和圍巾，在央視春晚舞台唱其首本名曲《我的中國心》。他說，接到邀請時感到「興奮和幸運」。

時值中英談判 央視欲添港元素

他解釋，1982年日本竄改侵華歷史，港人愛國情懷爆發，他的《我是中國人》一曲唱到街知巷聞，更獲得港台十大中文金曲獎，當年也正值中英開始就香港回歸問題談判，鄧小平提出邀請港澳台歌手到內地演出；央視春晚亦想加插香港元素，導演在深圳出差時，偶爾聽到《我的中國心》，通過新華社香港分社（中聯辦前身）找唱片公司，再聯絡張明敏，「當時我們很秘密、很含蓄」，不足10人知道。

憂失台灣東南亞市場 接邀請考慮3月

「那時中國還未很開放，如果你進了大陸後，擔心整個東南亞、台灣市場消失。」張明敏說，唱片公司和朋友提醒他三思，一來內地市場未開放，二來藝員年三十晚在亞洲其他地方「基本上都可以搵到好多錢」，去北京演出春晚前後4天，會錯失「黃金檔期」。他考慮了差不多3個月才決定接受邀請，「我覺得我媽說得對，國語歌曲市場我覺得都是大陸為主」。

張明敏當年一夜成名，成為「愛國歌手」，《我的中國心》無人不識；他笑說，當時內地人也想不到原來「香港人這麼愛國」。

明報記者 方嬋珠