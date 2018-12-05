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替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月

【明報專訊】內地來港美容師去年在尖沙嘴一間美容中心替客人做瘦面療程，在麻醉過程中打錯針，誤將腎上腺素注入臉部，致客人失去知覺，入院留醫深切治療部兩天。美容師昨在區域法院承認一項未經註冊從事內科或外科執業罪，法官指案件沒有釀成翻版「DR美容事件」乃不幸中之大幸，感嘆時下不少人為追求外在美而承受風險，最終判美容師監禁10個月。

店東遞錯針 客入ICU兩日

控方案情指出，女事主葉佩蘭去年9月11日到訪尖沙嘴「純美美容中心」，被告葉柳容（35歲）應店東葉佩玲指示替事主做「埋線」瘦面療程。被告替事主麻醉時，叫東主遞上「利多卡因」麻醉針，惟東主誤把腎上腺素針遞上，被告再注射至事主左臉頰內。事主迅速失去知覺，被告及東主見狀報警，事主被送往伊利沙伯醫院。

被告內地來港 曾赴韓學「埋線」

事主剛入院時腎上腺素超過一般局部麻醉所需劑量3倍，腦部受中度創傷，她在深切治療部留醫兩天後被送往普通病房，同月18日出院。被告在警誡下稱曾在韓國接受「埋線」培訓，惟沒有任何專業資格，事發時她原打算分4次將麻醉藥注射進事主面頰。

控方引述整形外科專科醫生饒汝民稱，只有註冊醫生才可施行局部麻醉，而過量使用腎上腺素更可導致腦出血、中風及肺水腫等嚴重病症。

辯方昨求情稱，無證據顯示被告有長期非法行醫，相信此乃單一事件。被告有一患腎病的6歲幼子需照顧，希望法官從輕發落。

官﹕無釀「DR翻版」屬大幸

法官判刑時感嘆不少人為追求外在美而承受風險，本案事主能痊癒及沒長期損傷乃不幸中之大幸，否則將再釀「DR美容事件」，被告亦會被控誤殺等更嚴重罪行。法官考慮到被告自去年9月被捕後一直遭還押，相信她已痛定思痛，判囚10個月。計算還押時間後，被告已服完刑期。

事件另一被告葉佩玲否認控罪，案件將於明年2月開審。

【案件編號：DCCC 155/2018】

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