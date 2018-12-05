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升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。陳健民作供稱，學生當年11月底有行動升級，「唔係去打警察，而係被警察打」，故三子決定公開與學生決裂、分道揚鑣，希望能盡快結束這場運動。陳哽咽說﹕「明白學生憤怒和沮喪，但唔想見到更多人受傷。」

學生戴頭盔裝備 社會未必同情

陳健民昨繼續作供，指學生在2014年11月30日有升級行動，知道學生不是暴力，「唔係去打警察，而係被警察打」；惟學生戴頭盔及裝備，令社會感覺學生挑釁，即使被打到頭破血流，社會亦未必同情他們。陳說，三子不同意該升級行動，決定公開與學生決裂、分道揚鑣，希望能盡快結束運動，故在12月2日召開記者會宣布翌日自首。陳在庭上哽咽說「明白學生憤怒和沮喪，但唔想見到更多人受傷」。陳除下眼鏡拭淚，坐在犯人欄的朱耀明亦用紙巾掩臉痛哭。

陳憶學生受傷哽咽 朱耀明痛哭

陳補充，學生升級行動前僅是不離場、不談判、留守佔領區，縱使三子不同意升級行動，但明白學生感受，故沒有公開分道揚鑣；惟學生受傷觸動三子底線，故公開表達立場。

認被邊緣化 後期已失角色

另外，控方盤問時指三子是佔領運動主要組織者之一。陳回應稱，三子剛開始仍是主要組織者，但在啟動佔中後「整個計劃都不同」，後來很快開始慢慢被邊緣化，在學生與政府談判後更是沒有角色。陳續稱，三子希望學生與政府持續談判，而學生認為談判沒有意義。三子曾提出，學生委託他們與政府談判、以立法會議員辭職引發公投，或在佔領區舉行廣場公投，均不獲學生同意。

陳認為，當時學生不談判、不退場、不做廣場公投，三子已毫無角色，故他們決定在當年10月28日退場，他回大學復教，並因學生不聽他們意見而感沮喪。

控方質疑，雖然時間地點不同，但添美道的佔領只是「修改版佔中運動」。陳說當時計劃有「徹底改變」，除了主題獲保留，運動的走向和管理亦大有不同，並不是由三子主導，又指他們叫現場的人跟從學聯行之有效的方式佔領。陳健民作供完畢，回到犯人欄時與戴耀廷和朱耀明相擁，三人均臉露笑容。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】

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