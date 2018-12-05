警接報工廈外現大批持刀口罩男

昨日上午10時08分，警方接報元朗安樂路基達中心門口附近出現大批戴口罩、持牛肉刀可疑男子，警方大為緊張趕赴現場，最初未有發現，其後衝鋒隊於附近一帶搜索，發現其中一名持刀男子，警員立即落車追捕，並一度擎槍，喝令對方放下利刀，對方隨即放下武器，警員將槍放回槍袋，大批警員一擁而上將男子制服。28歲持刀男報稱右腳受傷，涉嫌藏有攻擊性武器被捕，送院治理。

現場消息稱，警方當時接獲多個報案，稱有兩批戴口罩男子於街頭持刀追斬，其中3名大漢於警員趕到前已逃離。警方檢獲兩部手提電話、一條頸鏈、一把一呎長牛肉刀、一個刀套，懷疑與案有關，交元朗警區反黑組跟進。

警察員佐級協會：反映警員專業

警察員佐級協會外務長李耀廷認為，單從新聞片段及文字描述，案發時現場未有任何市民生命受威脅，亦不見有其他傷者，因此不需動用進一步武力，警員當時擎槍戒備，持刀男子按指示放下牛肉刀被捕，反映警員受專業訓練，判斷合理。