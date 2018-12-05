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尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打

【明報專訊】14歲少年前晚於尖沙嘴街頭表演雜耍扯鈴，因收入不佳，用力擲行李箱發泄情緒，其間發出巨響，影響一名正在表演魔術的內地男，少年隨後被內地男以手機襲擊，左後腦受傷需縫一針。

平日可掙200元 當晚僅得130元

前晚近11時，14歲少年蘇展宏於尖沙嘴梳士巴利道3號對開空地表演扯鈴，完場後在空地旁點算收入，見收入不佳感不快，遂將放置道具的行李箱用力擲地，發泄情緒，發出的巨響影響當時正在空地表演的24歲王姓內地魔術師。該魔術師於表演完場後與蘇爭執，及後以手提電話襲擊蘇。警方到場以「涉嫌襲擊致造成實際身體傷害」拘捕魔術師，蘇清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

家住葵涌、現於裘錦秋中學（葵涌）就讀中三的蘇童，兩年前因興趣上網自學雜耍，並參加校內雜耍興趣班，曾於全港青少年雜耍大賽奪得「綜合雜耍組」季軍。他接受本報記者電話訪問時表示熱愛表演，過去積極參加區內比賽，一年前途經尖沙嘴見有人玩雜耍，得悉此表演途徑，因而踏上街頭表演之路。

稱與內地魔術師為朋友願銷案

蘇童每逢周四至周日、晚上7時半至11時會到尖沙嘴表演，「有時星期一、二都會去，視乎情况而定」。他表示平日每場表演可獲約200元收入，事發時因收入僅得130元，感到「不開心」而擲行李箱。蘇事後表示「知錯」，沒怪責涉事魔術師，「始終朋友一場」，其父亦表示會「銷案」。受傷後，蘇計劃休息數天，至周五才再表演。

自學雜耍 曾在校發脾氣

裘錦秋中學（葵涌）楊姓副校長表示，蘇是校內雜耍興趣班最早期學生，每周都會出席興趣班，閒時會帶道具回校練習，「他對雜耍好有興趣」。楊表示，校方知道蘇一直有於街頭表演，因擔心其安全，曾與家長聯絡。楊表示支持蘇發展興趣，惟不鼓勵他在街頭表演，又說蘇曾在校內發脾氣，社工及老師間中與他接觸，事件後校方會派老師跟進蘇童需要。

大律師陸偉雄表示，因遊人只按個人喜好打賞，即使賣藝者僅得14歲，收錢表演沒觸犯法例，惟他在街頭表演有可能涉及阻街。陸說涉事內地魔術師如持雙程證來港作街頭表演，或違反逗留條件。對於蘇父稱會提出「銷案」，陸表示事主可表明立場為不追究，但銷案與否還須視乎警方有否搜獲其他證供支持控罪。

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