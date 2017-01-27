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首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉賄案昨在紐約進行第6日審訊，控方於庭上傳召最後兩名證人，披露何志平的國際電匯紀錄，牽涉位於非洲、迪拜、香港和美國的4間銀行。控方指出，何志平首次與乍得總統見面後，曾獲得一筆500萬港元的不明款項，由中國海洋燃油（香港）有限公司存入。

控方今早先傳召匯豐（紐約水牛城）分行高級副總裁Carol Calabrese。控方指出，2015年3月何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付20萬美元顧問費，以及2016年5月何向烏干達外長庫泰薩名下基金會存入的50萬美元，均由香港匯豐轉至美國匯豐分行，再轉到迪拜、烏干達等代理行。

控方再傳召另一證人、聯邦檢控官探員Melissa Penland。控方特別提到，於2014年11月14日，即何志平與乍得總統德比首次見面後3天，何志平的戶口出現了一筆500萬港元款項，由中國海洋燃油（香港）有限公司存入。

華信持「中國海洋燃油美國公司」

根據公司註冊處資料，中國海洋燃油（香港）在2011年成立，至今有一名董事叫張怡，報稱住址在上海，公司由中國海洋燃油集團有限公司全資擁有，後者在英屬處女島註冊。

另公開資料顯示，華信國際策略控股有限公司持有一間中國海洋燃油（美國）有限公司，參與中國、香港及亞洲區的石油產品貿易，華信國際策略控股有限公司的行政總裁為劉亞東，而劉亞東在何志平今年5月第三度申請保釋時有到法庭旁聽。

相關字詞﹕德比 乍得 劉亞東 中國海洋燃油 匯豐 何志平涉賄案

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