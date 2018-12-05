港聞

港聞二

下一篇 上一篇

何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉賄非洲高官案，昨在紐約進入第6日審訊。辯方於聆訊前夕稱，何志平已放棄自辯。原預計長達兩星期多的審訊，因辯方無證人上庭，提前到本港時間今日凌晨起結案陳辭，其後陪審團一般於兩小時至數天內達成一致判決（詳見另稿），以裁決被告是否罪成，料最快可在明日有結果。若陪審團判何志平罪成，當地法官可快至一天、慢至6個月內裁定監禁刑期；若無罪即可獲釋。

特約記者 黃靖凝 明報記者 何郁慧 紐約—香港 連線報道

何志平涉及「乍得案」及「烏干達」案，被美國政府控告8項罪名，違反《海外反腐敗法》及清洗黑錢等罪名，一經定罪最高可判囚85年， 控辯雙方過去曾評估何志平刑期可達15至23年。

料今完成結案陳辭 後退庭商議

何志平涉賄案審訊昨起進入第二個星期，仍舊未見有何志平的親友旁聽。控方昨原預計傳召的國際能源專家Gardner Walkup不僅缺席，辯方於聆訊前更確認何志平放棄自辯。法官一再詢問，美國憲法賦予被告自辯權，何志平確認不會自辯。審訊即時加快進度，本港時間今日凌晨起進行結案陳辭。

紐約南區聯邦地區法院公共資訊主任James Margolin回覆查詢稱，預料本港時間今日控辯雙方完成結案陳辭，法官其後向陪審團逐一解釋8條控罪和釐清相關字眼。陪審團最快明天有判決。Margolin補充，陪審團一般花兩小時至數天以裁定被告是否有罪。惟監禁刑期由法官決定，快則一天、慢則3至6個月才有結果。

何經港匯豐轉帳加迪奧烏干達外長

昨日審訊中，控方傳召最後兩名證人，披露何志平的國際電匯紀錄，包括傳召匯豐（紐約水牛城）分行高級副總裁Carol Calabrese，以作供確認何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付20萬美元顧問費，以及向烏干達外長庫泰薩名下基金會存入的50萬美元，均由香港匯豐轉至美國匯豐分行；並傳召另一證人聯邦檢控官探員Melissa Penland。

相關字詞﹕陪審團 匯豐 海外反腐敗法 烏干達 乍得 何志平涉賄案

上 / 下一篇新聞

比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進
比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進
線上旅社向旅館抽佣可達25%
線上旅社向旅館抽佣可達25%
天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布
天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布
旅巴司機不治 青衣車禍增至6死
旅巴司機不治 青衣車禍增至6死
被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順
被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順
稱無意影響朱凱廸議員身分
稱無意影響朱凱廸議員身分
有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條
有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條
倘未達共識 可再選陪審團重審
倘未達共識 可再選陪審團重審
首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬
首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬
尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打
尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打
警擎槍制服持刀男
警擎槍制服持刀男
砸小販檔警拘6人 或涉陀地糾紛
砸小販檔警拘6人 或涉陀地糾紛
升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場
升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場
佔領者﹕參與非受三子影響
佔領者﹕參與非受三子影響
替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月
替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月
逃課生墮斃研死因 記事冊：沒信心報親恩
逃課生墮斃研死因 記事冊：沒信心報親恩
改革開放40年系列：無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」
改革開放40年系列：無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」
「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅
「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅
拒簽悔過書 棄赴台宣傳電影
拒簽悔過書 棄赴台宣傳電影
外資廣告引入大陸 蔡和平：無綫不做我做
外資廣告引入大陸 蔡和平：無綫不做我做
展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開
展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開
沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布
沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布
螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾
螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾
去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增
去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增
迎撼拖頭 鐵騎士捲車底不治
迎撼拖頭 鐵騎士捲車底不治
工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元
工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元
七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年
七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年
丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性
丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性
香港國際學校爆甲流
香港國際學校爆甲流
交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率
交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率
科大工學院「體驗式學習」擬列必修
科大工學院「體驗式學習」擬列必修
暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊
暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊
尊子漫畫
尊子漫畫
助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手
助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手
憲法座談會安排3中學生受訪 同學：中國有今日皆因改革開放
憲法座談會安排3中學生受訪 同學：中國有今日皆因改革開放
支聯會常委換屆 朱牧競逐連任
支聯會常委換屆 朱牧競逐連任
渠署推渠蓋設計賽 有機會製成實物
渠署推渠蓋設計賽 有機會製成實物
11月雲量歷來最高 周日最低12℃
11月雲量歷來最高 周日最低12℃