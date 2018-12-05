何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉賄非洲高官案，昨在紐約進入第6日審訊。辯方於聆訊前夕稱，何志平已放棄自辯。原預計長達兩星期多的審訊，因辯方無證人上庭，提前到本港時間今日凌晨起結案陳辭，其後陪審團一般於兩小時至數天內達成一致判決（詳見另稿），以裁決被告是否罪成，料最快可在明日有結果。若陪審團判何志平罪成，當地法官可快至一天、慢至6個月內裁定監禁刑期；若無罪即可獲釋。
特約記者 黃靖凝 明報記者 何郁慧 紐約—香港 連線報道
何志平涉及「乍得案」及「烏干達」案，被美國政府控告8項罪名，違反《海外反腐敗法》及清洗黑錢等罪名，一經定罪最高可判囚85年， 控辯雙方過去曾評估何志平刑期可達15至23年。
料今完成結案陳辭 後退庭商議
何志平涉賄案審訊昨起進入第二個星期，仍舊未見有何志平的親友旁聽。控方昨原預計傳召的國際能源專家Gardner Walkup不僅缺席，辯方於聆訊前更確認何志平放棄自辯。法官一再詢問，美國憲法賦予被告自辯權，何志平確認不會自辯。審訊即時加快進度，本港時間今日凌晨起進行結案陳辭。
紐約南區聯邦地區法院公共資訊主任James Margolin回覆查詢稱，預料本港時間今日控辯雙方完成結案陳辭，法官其後向陪審團逐一解釋8條控罪和釐清相關字眼。陪審團最快明天有判決。Margolin補充，陪審團一般花兩小時至數天以裁定被告是否有罪。惟監禁刑期由法官決定，快則一天、慢則3至6個月才有結果。
何經港匯豐轉帳加迪奧烏干達外長
昨日審訊中，控方傳召最後兩名證人，披露何志平的國際電匯紀錄，包括傳召匯豐（紐約水牛城）分行高級副總裁Carol Calabrese，以作供確認何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付20萬美元顧問費，以及向烏干達外長庫泰薩名下基金會存入的50萬美元，均由香港匯豐轉至美國匯豐分行；並傳召另一證人聯邦檢控官探員Melissa Penland。