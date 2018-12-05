何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致

特約記者 黃靖凝 明報記者 何郁慧 紐約—香港 連線報道

何志平涉及「乍得案」及「烏干達」案，被美國政府控告8項罪名，違反《海外反腐敗法》及清洗黑錢等罪名，一經定罪最高可判囚85年， 控辯雙方過去曾評估何志平刑期可達15至23年。

料今完成結案陳辭 後退庭商議

何志平涉賄案審訊昨起進入第二個星期，仍舊未見有何志平的親友旁聽。控方昨原預計傳召的國際能源專家Gardner Walkup不僅缺席，辯方於聆訊前更確認何志平放棄自辯。法官一再詢問，美國憲法賦予被告自辯權，何志平確認不會自辯。審訊即時加快進度，本港時間今日凌晨起進行結案陳辭。

紐約南區聯邦地區法院公共資訊主任James Margolin回覆查詢稱，預料本港時間今日控辯雙方完成結案陳辭，法官其後向陪審團逐一解釋8條控罪和釐清相關字眼。陪審團最快明天有判決。Margolin補充，陪審團一般花兩小時至數天以裁定被告是否有罪。惟監禁刑期由法官決定，快則一天、慢則3至6個月才有結果。

何經港匯豐轉帳加迪奧烏干達外長

昨日審訊中，控方傳召最後兩名證人，披露何志平的國際電匯紀錄，包括傳召匯豐（紐約水牛城）分行高級副總裁Carol Calabrese，以作供確認何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付20萬美元顧問費，以及向烏干達外長庫泰薩名下基金會存入的50萬美元，均由香港匯豐轉至美國匯豐分行；並傳召另一證人聯邦檢控官探員Melissa Penland。