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有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條

【明報專訊】今年3月接替李飛出任基本法委員會主任的沈春耀，昨首次以主任身分在港出席活動，於「國家憲法日」座談會演講。相比前主任李飛去年在同類活動批評港獨和《基本法》23條未立法，沈昨雖提及國家安全，但沒直接提及上述兩議題。沈強調國家《憲法》地位，形容香港不存在一個脫離國家憲法的法治。對於沈春耀措辭相對溫和，有學者相信沈今次來港是推廣國家憲法，並非處理特別課題，而香港現時形勢與李飛去年來港時不同，港獨已受遏制。

座談會由全國人大前常委范徐麗泰任主席的「勵進教育中心」舉辦，中聯辦主任王志民及特首林鄭月娥亦有演講，約300名中學生出席。沈春耀演講題為「國家憲法與改革開放40年」，長30分鐘。

稱憲法為「母法」 效力覆蓋香港

沈春耀在演講中強調，一個國家只能有一部憲法，憲法效力覆蓋國家全部領土領域，「當然覆蓋香港」。他形容憲法是國家的「根本法、最高法」，乃基本法的立法依據和效力來源，是「上位法」、母法，而基本法則是「下位法」、子法，香港不存在脫離國家憲法的憲制，也不存在脫離國家憲法的法治，兩者不能割裂。

李飛去年在同類型演講上形容「23條立法仍未得到全面落實，法律缺位所帶來的不良影響，相信大家已經有目共睹」，又指「香港特區應當全面準確地落實，這是責無旁貸」，又嚴辭批評本土自決和港獨是「歪理邪說」（見表）。

沈春耀演講未有直接提及港獨和基本法23條立法，但重申要牢固樹立一國意識，堅守一國原則，絕不能含糊，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威，及利用香港滲透破壞內地活動，都是觸碰底線，絕不能允許。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，沈春耀措辭與李飛有別，是因香港形勢與去年不同，李飛去年演說時港獨「非常明顯和囂張」，現時政府已作各種部署，使港獨勢力無法進入體制。至於沈春耀演講沒提及23條立法，是否代表中央沒急切要求林鄭月娥立法，劉認為中央肯定希望23條愈早立法愈好，惟因政治考慮，不能馬上立法。他認為沈是在做「鋪墊工作」，先透過宣傳憲法，強化港人對憲法的認識和認同。

另外，行會昨早討論保安局引用《社團條例》禁止香港民族黨運作的上訴，香港民族黨前召集人陳浩天早前要求8名行會成員避席，包括保安局長李家超、教育局長楊潤雄、行會召集人陳智思、資深大律師湯家驊， 以及立法會議員葉劉淑儀、黃國健、劉業強、張國鈞。據了解，大部分被點名成員昨日都被行會秘書處通知避席，沒特別解釋法律意見。據悉，昨日會議只討論程序事宜，未正式處理上訴。

相關字詞﹕港獨 23條立法 國家憲法日 憲法 基本法 沈春耀

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