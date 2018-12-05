稱無意影響朱凱廸議員身分

【明報專訊】立法會議員朱凱廸被指「隱晦地確認支持獨立是港人的一個選項」，不獲選舉主任確認參選元崗新村鄉郊代表選舉資格，特首林鄭月娥昨被問到政府是否不會入稟法院要求覆核朱的議員資格，她說政府「沒有計劃採取任何行動去影響一個現任立法會議員的立法會議員身分」。身兼內會主席的民建聯主席李慧琼昨表示尊重林太的決定，暫時未有議員提出彈劾，她個人亦沒打算提出，而本屆立法會餘下不足兩年，希望立法會集中做好發展經濟和改善民生工作。
朱凱廸選村代表遭「DQ」，林鄭月娥昨出席行會前，被問到會否追究朱的立法會議席，她先指朱凱廸至今是立法會議員，政府沒打算處理這件事，「現在要處理的是鄉郊代表選舉的事，選舉主任已作出決定，目前沒有計劃去處理另外的事」。被問到政府是否不會入稟法院要求覆核朱凱廸的議員資格，她說目前沒計劃採取行動影響其立法會議員身分。林太又說：「我們支持選舉主任作這個決定，亦認為他審慎行使他在法例之下的權力和履行他的責任。」
行會成員、資深大律師湯家驊稱，特區政府現時無權覆核朱凱廸的議員資格，因為提出司法覆核或選舉呈請的6個月期限已過，「政府其實無事做到」，即使由政府提出議案彈劾朱凱廸，亦要經在席議員三分之二通過。李慧琼前日表示，雖未收到議員提出彈劾朱凱廸，但建制派會定期開會討論最新進展，不排除任何可能。她昨日指情况未有變化，暫時沒有議員提出彈劾朱凱廸。