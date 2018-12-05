稱無意影響朱凱廸議員身分

朱凱廸選村代表遭「DQ」，林鄭月娥昨出席行會前，被問到會否追究朱的立法會議席，她先指朱凱廸至今是立法會議員，政府沒打算處理這件事，「現在要處理的是鄉郊代表選舉的事，選舉主任已作出決定，目前沒有計劃去處理另外的事」。被問到政府是否不會入稟法院要求覆核朱凱廸的議員資格，她說目前沒計劃採取行動影響其立法會議員身分。林太又說：「我們支持選舉主任作這個決定，亦認為他審慎行使他在法例之下的權力和履行他的責任。」

行會成員、資深大律師湯家驊稱，特區政府現時無權覆核朱凱廸的議員資格，因為提出司法覆核或選舉呈請的6個月期限已過，「政府其實無事做到」，即使由政府提出議案彈劾朱凱廸，亦要經在席議員三分之二通過。李慧琼前日表示，雖未收到議員提出彈劾朱凱廸，但建制派會定期開會討論最新進展，不排除任何可能。她昨日指情况未有變化，暫時沒有議員提出彈劾朱凱廸。