被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順

基本法第104條列明要宣誓擁護基本法和效忠香港特區的公職人員，包括行政長官、主要官員、行會成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員，但不包鄉郊代表、區議員、選委（見表）。朱凱廸以此指選舉主任無權作出政治審查他參選村代表。

政府消息：只列禁港獨自決未必理想

林鄭月娥昨出席行政會議前，被問到104條的相關要求是否與《鄉郊代表選舉條例》有矛盾，政府會否考慮修例列明，林太稱會作內部研究。她解釋，鄉郊代表選舉條例第24條規定的聲明（擁護基本法和效忠香港特區），與《立法會條例》沒有分別，「所以特區政府怎樣落實立法會相關條例，就須怎樣落實《鄉郊代表選舉條例》」。她說經過法庭裁決，擁護基本法和保證效忠香港特區是一個「實質性的要求（a substantive requirement）」，今次亦是按此標準。

本報向政制及內地事務局查詢研究修例的方向，局方回覆沒有補充。政府消息稱，內部研究主要是因應過去104條釋法和過去法庭判決後，有否需要修訂作適應；至於會否在法例列明候選人不可鼓吹港獨及自決，消息人士表示倘只列明上述兩項，或會出現第三項類似情况，故未必是最理想。民主派會議召集人毛孟靜質疑林鄭月娥是故意「留下尾巴」，憂政府「鋪路」，在其他選舉沿用類似的政治審查。梁美芬昨在港台節目上說，任何人想擔任公職人員都不能主張港獨或自決，但有人只持特定條文誤讀基本法，強調公職人員及公務員都不應談港獨。

法政匯思：政治紅線寫入法例或違憲

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾反對修例，指將政治「紅線」寫在法例中，可能違憲和違反人權，而選舉主任是否有權政治審查參選人仍有待釐清。至於是否同意將基本法104條的要求擴大至公務員和選委等，吳強調第104條只列明「high office holders （主要公職人員）」有相關要求。

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，若要求公務員宣誓或發表聲明，而何謂效忠和擁護又難以清晰說明，容易引起公務員擔憂「鐵飯碗」不再穩固，有損士氣。他認為要求公務員效忠和擁護是不言而喻的事。