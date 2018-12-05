天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布

衛生防護中心昨公布天晉IIIA 3A座69歲男住客染退伍軍人症，留醫將軍澳醫院深切治療部。中心上周公布的住在2A座61歲男病人，至昨日仍危殆；曾到1B座的76歲女病人則已出院。兩人呼吸道樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌屬血清1型菌株，基因序列型相同。上述3人有長期病患。

屋苑管理公司已暫停天晉IIIA主入口噴水池，和2座和3座之間瀑布的運作。天晉IIIA服務處回覆查詢表示高度關注事件，承辦商本周一額外清洗屋苑各座食水缸；人工瀑布有定期徹底清潔，會在池中放入漂丸加強消毒。

今年百宗97後新高 近年首次聚集個案

今年退伍軍人症已達100宗，創1997年以來新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不少建築的冷氣系統由使用鹹水改為淡水，更有利退伍軍人桿菌生長；另人口老化，更易染病。

何又稱，過去數年本港退伍軍人症都是散發，今次是近年首次出現聚集個案，外地出現聚集個案主要發生在有噴水池地方，因噴水池將水霧化，免疫力較低者吸入水霧可能染病。何說本港呈報個案死亡率約30%，因很多病人都有長期病或免疫力低，形容今次事件是警示，促討論有眾多長期病患者或免疫力低的人出入的地方，包括醫院和院舍等應否設噴水池。