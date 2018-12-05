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線上旅社向旅館抽佣可達25%

【明報專訊】Expedia、Hotels.com、HomeAway等訂房網站，以及酒店房格價網trivago，同屬Expedia group旗下，集團今年第二季收入逾28億美元，按年升11%，可見線上旅行社（Online Travel Agent）收益豐厚。本港旅遊業界表示要「落戶」OTA，每宗交易最高要被抽佣25%，而且行內深知繳交額外費用可於搜尋結果中排列較前，有旅館因OTA提升入住率，營利勁升75%，故甘願繳交高昂佣金。

稱行內早知付愈高佣排序愈前

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，酒店只要向訂房網繳交較高佣金，房價就會被列作特選酒店價格，或者會在搜尋結果中排行較前，此乃行內公開秘密。他稱現時各個線上旅行社均向酒店收佣，並以佣金多少決定旅店於其網站排名，部分抽取酒店收益高達25%。

香港旅館業協會有600間旅館會員，創會會長梁大衛稱，agoda、booking.com、Expedia等網站每宗交易向酒店或旅館抽佣20%，但他沒聽聞抽佣愈高，於搜尋結果中會排得愈前。他又說trivago只是格價網，他沒「落戶」，沒聽聞是否有收費。

入住率大升 甘願捱貴佣

雖然各個訂房網站抽取佣金不菲，但梁說旅館亦會登記，因現時九成客源來自網上訂房。他以自己一間位於旺角的旅館為例，以往入住率僅五成，每月利潤約2萬元，但於各網站登記後，即使每宗交易被抽佣20%，但由於入住率上升至八成，每月亦多賺了1.5萬元。

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