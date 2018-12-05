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比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進

【明報專訊】酒店格價網trivago在香港的廣告聲稱會顯示同一間酒店房在不同網站的價錢，「以最抵價錢，搵到你心水酒店」。澳洲傳媒報道，trivago在澳洲承認當地廣告有虛假陳述，正面對訴訟，被指以不同種類酒店房間對比營造「慳錢」錯覺、搜尋結果以支付最高點擊費的廣告客戶來排序。本港海關正密切注視情况，並會作出所需跟進；消委會提醒不應盡信格價網。

搜尋結果按廣告客戶付費排序

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）今年8月向墨爾本聯邦法院對trivago提兩項指控，一是網站由2013年12月至今年4月間，透過電視、網絡廣告展示誤導的酒店價，其搜尋結果是按「甘願支付最高點擊費」的廣告客戶排序；二是trivago以刪除線劃過價錢牌上較高售價，即以「刪除價格」（Strike-through price），標示同一酒店較高級房價，使消費者產生「慳到錢」錯覺。

或被罰款逾6000萬

總部設於德國的trivago起初否認指控，但最終承認在澳洲播放達40萬次的廣告涉虛假陳述，誤導消費者以為排序以「最優惠價格」為先。聆訊將於下周五舉行，若trivago罪成，罰款可逾1000萬澳元（約5762萬港元），加上個別違規做法，可多罰110萬澳元（約634萬港元）。新西蘭旅行社協會亦促該國商務委員會調查。

trivago在港的電視廣告亦聲稱，會顯示同一酒店房在不同網站的價錢。記者昨試訂下周五至周日，入住日本「APA鹿兒島天文館酒店」，agoda顯示雙人房每晚1078元，Expedia是1078元，而trivago顯示「房價低至」1280元。

本港海關稱正密切注視情况，作所需跟進。據《商品說明條例》，商戶有責任以明確、不難以理解及適時方式提供準確、真實和相關資料，讓消費者作出有根據的交易決定，如商戶未能就產品提供充分重要資料，可能觸犯誤導性遺漏的罪行，最高可被判50萬元及監禁5年。

通訊事務管理局辦公室發言人稱，個別電視廣告是否包含有事實根據的聲稱，以及是否符合《電視通用業務守則—廣告標準》規定，須視乎具體事實和個別情况，如接獲投訴，會根據既定程序處理。ViuTV表示trivago廣告有多個不同版本，會按牌照守則作出相應審查及安排；電視廣播有限公司則表示播出的廣告均經審查，確保符合守則；香港開電視亦稱其播放的廣告經審核。

消委會籲勿盡信格價網 應自行比較

消委會亦稱密切留意事件，特別提醒消費者勿盡信格價網站資訊，應透過酒店官方網站或其他銷售平台列出的酒店房間規格、房價及所包括的其他服務，自行比較後再選擇。該會在今年首11月接獲1234宗旅遊網購投訴，較去年同期升3.4%；同期住宿網購投訴則有39宗。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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