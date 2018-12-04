郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府

迎難而上 梁繼昌力挺有視野

Dennis盟友、會計界梁繼昌（Kenneth）噚日就出聲撐Dennis，話Dennis到美國游說國會議員維持香港獨立關稅地位，係吃力不討好，一定會受到攻擊，但專業議政全力支持，仲話「作為負責任及有視野的立法會議員，他必定要作出一些艱難的決定，為香港作出一點長遠準備」。

Kenneth又話，佢喺未來兩星期亦會約見美國駐港總領事，以及歐盟駐港專員，講述香港近期嘅情况，仲話佢哋會「#如實反映客觀事實」。

Kenneth及Dennis嘅fb近日都有唔少人留言，鬧佢哋嘅都唔少，新同盟譚凱邦就留言問：「如今朱凱廸議員連參選鄉村代表也被DQ，相信你們可考慮進一步討論，以有條件才維持獨立關稅區，是否更適合作為美國之行的目標。」

Dennis噚日都有回應朱凱廸被DQ事件，話瘋狂DQ，無視法治，指朱凱廸已經表明不支持港獨，但仍不獲批准參選，批評政府破壞一國兩制，又話相信民主派與特區政府嘅關係將會嚴重惡化。