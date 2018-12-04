Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
港聞
2018年12月4日星期二
港聞二
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
下一篇
上一篇
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
prev
next