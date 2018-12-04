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高鐵通車後 直通車客跌28%

【明報專訊】高鐵香港段通車逾兩個月，運輸及房屋局提交立法會的文件顯示，截至上月底，高鐵平均每日乘客量約5萬人次，而來回紅磡站的城際直通車及港鐵過境線的乘客量，分別下跌28%及1%，政府會考慮調整城際直通車服務。

高鐵平均日載5萬客

政府提交立法會的文件顯示，高鐵通車以來，城際直通車每日乘客量下跌28%，現時為每日7000人次；而羅湖及落馬洲兩條港鐵過境線則下跌1%，現時每日乘客量為31.3萬人次。

運房局在文件中指出，高鐵通車後，雖然整體跨境鐵路乘客量有所上升，但對城際直通車的影響較為明顯，政府會密切留意城際直通車的乘客量，將來考慮是否需要調整城際直通車的服務。

政府：或調整直通車服務

文件又顯示，截至上月29日，高鐵總乘客量約為340萬人次，即平均每日約5萬人次，港人及非港人比例約為3比7。雖然載客量未達政府預測的每日約8萬人次，但運房局表示，高鐵開通至今，乘客量從未觸及「乘客量上下限機制」預期乘客量的下限，不需政府或九鐵補貼。

高鐵客量未觸及下限

運房局稱單憑高鐵通車首兩個月的乘客量及香港乘客比例，不足以推算乘客對高鐵的長遠需求。

局方又透露，港鐵正與內地營運者研究，針對經常來往香港及各短途站的高鐵乘客，推出其他票種是否可行。

相關字詞﹕鐵路小組 城際直通車 港鐵 運房局 一地兩檢 高鐵

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