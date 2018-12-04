專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤

【明報專訊】早前，一家小公司的負責人希望我能為其租賃服務生意開發一個管理系統，細問之下，才發現整個業務的使用者不足10人，租期亦是屈指可數的長度。我認為執意開發系統只會浪費我們的時間及對方的金錢，遂婉拒了其要求，反建議他先以電話作溝通工具，再用紙筆將租借紀錄做好，否則一開始就投入人力、時間和金錢來建設一個到頭來未必合用的系統，其實相當不智。
所有生意都想利用IT來達至提高生產效率這個基本目標，而更理想的就是能開拓商機和新市場，但很多時候，卻會因為這種對IT的迷信而走錯路。
員工同是重要IT用戶
任何IT系統若要做得好，都得建基於一個明確的用戶需求。用戶需求當然源於用戶，但不是百分百等於客戶，以網站為例，內部員工同樣是重要的用戶，他們的需求自然也應受到重視。
但假如我們忽略收集用戶需求數據這一步，直接跳到做網站、系統等結論，往往會花費了大堆人力物力和金錢，最後只得到一個不合用的系統，而又因為自覺投入了大量資源在這系統上，不捨得輕易放棄，唯有調整業務運作流程以作遷就，本末倒置。假如是個一流的系統，以短暫的遷就來得到長遠的果效，倒也不是最壞局面，最怕是系統與實際操作背道而馳，落得被系統牽着走的局面。
要真正駕馭科技而非被科技駕馭，架設系統前必先要收集用戶數據，從而設計出一套理想的業務流程和人手分配規則，以及客戶真正關注的內容，得出具體用戶需求後，再釐定要解決的問題何在、對應方法又是什麼，最後一步才是設計一個合用的網站或系統。
作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁 、無線科技商會永遠榮譽主席）
[章濤 財科暗戰]
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