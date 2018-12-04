專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤

所有生意都想利用IT來達至提高生產效率這個基本目標，而更理想的就是能開拓商機和新市場，但很多時候，卻會因為這種對IT的迷信而走錯路。

員工同是重要IT用戶

任何IT系統若要做得好，都得建基於一個明確的用戶需求。用戶需求當然源於用戶，但不是百分百等於客戶，以網站為例，內部員工同樣是重要的用戶，他們的需求自然也應受到重視。

但假如我們忽略收集用戶需求數據這一步，直接跳到做網站、系統等結論，往往會花費了大堆人力物力和金錢，最後只得到一個不合用的系統，而又因為自覺投入了大量資源在這系統上，不捨得輕易放棄，唯有調整業務運作流程以作遷就，本末倒置。假如是個一流的系統，以短暫的遷就來得到長遠的果效，倒也不是最壞局面，最怕是系統與實際操作背道而馳，落得被系統牽着走的局面。

要真正駕馭科技而非被科技駕馭，架設系統前必先要收集用戶數據，從而設計出一套理想的業務流程和人手分配規則，以及客戶真正關注的內容，得出具體用戶需求後，再釐定要解決的問題何在、對應方法又是什麼，最後一步才是設計一個合用的網站或系統。

作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁 、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]