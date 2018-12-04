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展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代

【明報專訊】隨着高鐵今年9月開通，宣揚一小時內抵達廣州南的列車與內地「四縱四橫」的鐵路系統接軌，相反，要近兩小時才能從紅磡到達廣州東的廣九直通車，失去以往獨享的「直通」地位。港鐵表示，留意到高鐵通車後，傳統直通車客量有所減少，但稱高鐵與直通車線路不同，相信乘客會自行選擇。立法會議員田北辰則認為直通車仍有使用價值。

港鐵：客量減 續留意需求

港鐵表示，城際客運服務（直通車）的客量一直保持平穩，但隨着高鐵通車，直通車客量有所減少，但因高鐵開通僅兩個月，仍需時觀察以客觀評估影響，港鐵會繼續留意跨境鐵路需求的變化。

九鐵前管理局主席、立法會議員田北辰卻認為，直通車仍有其歷史及實質應用的地位，「我內地公司總部在天河區，從來不坐高鐵，只會坐直通車」。

田北辰形容，高鐵所謂的「廣州南站」，說穿了其實是「番禺站」，距離廣州市中心近一小時車程，與直通車終點「廣州東站」比較，「前者太不方便」。他認為高鐵與直通車的作用「截然二分」，高鐵雖接駁內地其他鐵路，但每日近半班次僅往來深圳，應被視為深港融合的「接駁車」；而直通車則是直接由香港市中心接駁至廣州市中心的直接運輸樞紐，也是兩地居民、商人最直接方便的往來方式，「無論高鐵班次有多密、提速有多快，仍然取代不了直通車的舒適度與直達性……現階段看不到直通車可被取代，亦不覺其已完成了歷史任務，兩地人還是很依賴它」。

相關字詞﹕改革開放40年

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