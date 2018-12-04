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當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」

【明報專訊】訪問九鐵前員工劉彩虹和林國樑當日，超強颱風「山竹」剛過，港鐵服務癱瘓引起全城關注，大圍站因電纜受損要實施單軌雙行，站內塞滿人潮。「從前大圍站的路軌有junction point（道岔，俗稱「波口」），遇事故時可讓上下行列車在兩軌之間切換，不用單軌走兩線。」前運轉車長林國樑說，港鐵接手後「（波口）拆晒了」。

未有九廣鐵路公司前，東鐵線由港英政府九廣鐵路局管理。當時入職的屬「鐵路官」，用劉彩虹的話說︰「警察見到我們，要叫阿sir或ｍadam（長官）。」至1982年公司化後，鐵路交由港府全資擁有的九鐵公司營運。

林國樑記得，地鐵在1979年通車以前，九鐵是香港唯一的鐵路，「地鐵管理層自1975年開始，在我們寫字樓接受鐵路管理的訓練」，至2007年兩鐵正式合併，東鐵線由「港鐵」管理，公司管理層大多為地鐵原高層，林國樑形容是「外行管內行」。他說：「地鐵大多路段是封閉式的，東鐵卻是大部分露天的，管理後者較複雜。」他以「山竹」襲港翌日大圍站「單軌雙行」為例，指從前路軌上下行線之間「有『蛇仔』、波口，遇事故時列車在兩軌之間切換，不用單軌走兩線」，但自港鐵接管後，「波口拆了，可能覺得維修浪費時間金錢」。

相關字詞﹕改革開放40年 九廣鐵路 港鐵 改革開放40周年 改革開放40年

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