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改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管

【明報專訊】隨着改革開放，中國引進外商，陸路是進入中國內地最便捷方法。1979年4月，中斷30年的廣九直通車從廣州出發，綠色鐵皮車呼嘯南下，入羅湖站後，港英鐵路局車長上車，續往南駛至九龍站終點。

林國樑是第二班直通車的「鐵路官」，自1979年起多次與中方車務員合作， 他回憶說：「中國的乘務員言語謹慎，但言談間聽到他們想打聽外面的情况。」車上風景，也是見證改革開放進程的場景之一，首批票務車長之一劉彩虹憶述：「當時很多港商生意失敗，在上面（內地）自殺了……都說中國『地大，勿博』，不要進去博。」

明報記者 李以莊

1911年開通的廣九直通車，即往來九龍與廣州的火車，逾百年來第一次全面停駛，是1941年日軍侵港；第二次停駛是1949年中共執政，資本主義和共產主義間的鐵幕在羅湖橋架起。至1978年底，中國宣布改革開放，翌年1月，鐵道部向國務院請示重開廣九直通車，獲鄧小平直接批示；同年3月，香港總督麥理浩訪京，同意直通車復駛，至4月，與解放軍軍服同色系的柴油火車，從廣州駛往九龍，恢復兩地鐵路往來。「那時候叫『皇帝車』……」劉彩虹說，但凡所有運轉中的列車遇上直通車搶道，必須讓行，「就算有人跳車，若無阻礙運行，照駛」。

「感中方乘務員想打聽外面情况」

其時，南下的直通車駛至羅湖站必須稍停，讓九廣鐵路局（九廣鐵路公司前身）的司機及鐵路官上車帶路、管理及查票。當年內地傳媒報道，中國鐵道部挑選直通車人員是「百裏挑一」，原來港方亦然。「當時按年資及工作能力挑選。」林國樑說，自己當時屬資歷較深，獲委任為復駛後第二班直通車的運轉車長，職責是當列車於英界（香港段）時，負責車廂管理事宜，要與中方人員交接和合作，「中國乘務員言語謹慎，十分客氣，但因是首批列車走出外界，言談間聽到他們想打聽外面的情况」。

林國樑偶爾會向對方示好，但「送禮他們不收，小食勉強可以試吓」。到站後，內地人員毫無機會外出，「出站有人『押』（帶）他們上小巴，直接去尖沙嘴宿舍，到開車時，又專車『押』回來」。隨着時日推移，規矩漸寬，回歸後「一國」概念下，內地人員抵港後可自由進出，「估計將來高鐵的人員甚或公安，也可自由出入境」。

港商北上失意 嘆「上面地大勿博」

1978年進入鐵路局的劉彩虹是政府第一批公開招聘的女車務員（屬公務員），她於1979年獲挑選為直通車票務車長，負責查票及管理車務。「早期的客以旅遊為主，後期較多回鄉探親和經商，當時（直通車）一票難求。」其時駐在車上的劉彩虹，記得改革開放之初一些港商的模樣，「進去做生意的，有些埋怨被騙，有的不懂手續，物資運入去了，轉不出來，見過不少頹唐商人，也聽說不少商人生意失敗自殺了」。她說，印象甚深的是︰「都說『中國，你去旅行算了』，上面『地大勿博』，不要進去博。」

2007年，兩鐵合併，「港鐵」取得九鐵列車服務及上蓋物業的50年租用期，「從前是『廣州』至『九龍』的『九龍站』，被港鐵食了，終點站變了『紅磡』」。現為港鐵員工的劉彩虹形容現時東鐵線「外行管內行」（見另稿），而「直通車」也失去過往「皇帝車」的重要性，「從前直通車一進入英界，所有事情我們管，哪像現在？把高鐵車廂一切管理權交予內地」。

（改革開放40年）

相關字詞﹕九廣鐵路 直通車 港鐵 改革開放40年

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