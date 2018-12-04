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暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街

【明報專訊】前年農曆年初二旺角大衝突，本土民主前線前發言人梁天琦、「美國隊長」容偉業等4人被控暴動、煽惑非法集結、非法集結等罪。控方昨於開案陳辭表示，當晚小販管理隊人員執勤原本相安無事，直至身穿藍色本民前上衣的男子，幫小販從後巷推車出砵蘭街，後來演變成愈來愈多聚集者，將暴力一直升級。

着陪審勿受政見和以往想法影響

控方首先提醒4男5女陪審團，不應受政見和以往的想法影響，要無偏頗地審視證據。控方將案發2016年2月8至9日，分成7個階段，將會逐一說明每階段內事情的演變。由於控罪所指稱的罪行元素不是在轉瞬即逝間發生，控方着陪審團應全面考慮一整段時間內發生的事。

控方陳述第一階段，由前年2月8日中午12時開始，本民前在網站上發出「本土特色，勇武捍衛旺角夜市」的帖文，呼籲市民到旺角聲援小販。當天晚上，砵蘭街一帶有食環署的小販管理隊人員執勤，但他們只是站崗和巡邏，沒有驅散小販或拘捕人。現場一切平靜，相安無事。

稱管理隊沒趕小販 原本相安無事

直至9時許，有多名身穿藍色本民前上衣的男子，在砵蘭街瑞興麻將館的後巷聚集，本民前黃台仰更出入後巷多次，與小販交談。不久，本民前成員協助小販由後巷推食物車出砵蘭街，再左轉向亞皆老街進發，推車在馬路上。

其後愈來愈多市民加入，聚集在奶路臣街和砵蘭街交界，將小販管理隊人員包圍，更有人辱罵人員，趕他們離場，最終人員撤退。其間因馬路擠滿人，有的士在砵蘭街報稱撞傷人，警方仍不能從人群中前往處理事故。

被告依次為梁天琦（27 歲）、李諾文（22 歲）、林傲軒（23 歲）及容偉業（34 歲），4人共被控於2016 年2 月8至9 日，在旺角砵蘭街參與暴動。容偉業另被控在亞皆老街、山東街及花園街參與暴動，並在砵蘭街參與非法集結及煽惑他人參與非法集結，以及在亞皆老街襲擊一名警員。

聆訊今續。

【案件編號：HCCC408、408A/16】

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