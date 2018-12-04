學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定

稱只希望佔中運動支持他們

陳健民昨繼續作供及接受盤問。代表張秀賢的資深大律師潘熙表示，學聯梁麗幗或其他學生領袖希望佔中運動支持他們，並非成為佔中運動的其一部分，但戴耀廷依然在2014年9月28日凌晨宣布提早佔中。陳表示，宣布提早佔中時，學聯代表梁麗幗及司徒子朗一同站台，但承認雙方沒有詳細討論佔中的運作，是否會完全套用原本佔中的方式，例如是否全都坐地等待被捕。陳又稱，當時收到的消息是學生說很疲倦、沒有方向，希望宣布佔中支持他們。

潘熙續問，三子在台上宣布提早佔中，是否想騎劫學生運動。陳說沒有這個念頭，又表示事前沒有意見稱此舉是「騎劫」，而學聯常委討論後表示通過協議，故他相信獲得學聯同意，亦與學聯代表一同站台宣布提早佔中。

鍾耀華代表大狀：

宣布佔中 站台學生代表驚訝

代表鍾耀華的資深大律師戴啟思則問及，學生代表與三子會面時提到不是要馬上佔中，而需要士氣支持和資源支援；陳說「完全不是這樣」。戴啟思提及，三子宣布啟動佔中後，站台的學生代表一臉驚訝，質疑雙方有誤會。陳則謂，除了戴耀廷外，眾人在台上皆一臉嚴肅，而非驚訝。

控方盤問時稱，是否有學聯代表事後向他們說不同意提早佔中。陳回應說沒有，剛剛才從辯方代表律師得知事件，並是首次聽聞溝通誤會一事。控方續問，是否對此事感震驚；陳說不會這樣形容，只謂當時的確有很多細節都沒有與學生討論，又說不能完全否定溝通誤會的可能性，但可能性較低。

另外，陳透露在第三次佔中商討日後，共有3000人已簽署意向書，當中提及參加者須遵從可能違法的非暴力公民抗命理念。法官則指出，意向書列明公民抗命是非法，而不是「可能」違法，陳同意這說法較準確。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】