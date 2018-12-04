港聞

港聞二

下一篇 上一篇

學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。代表張秀賢和鍾耀華的資深大律師均指稱，三子和學生代表溝通有誤會，學生代表希望佔中運動支持他們，而並非想提早佔中。陳健民表示首次聽到溝通誤會一事，認為該可能性低，但承認雙方沒有討論提早佔中的運作。

稱只希望佔中運動支持他們

陳健民昨繼續作供及接受盤問。代表張秀賢的資深大律師潘熙表示，學聯梁麗幗或其他學生領袖希望佔中運動支持他們，並非成為佔中運動的其一部分，但戴耀廷依然在2014年9月28日凌晨宣布提早佔中。陳表示，宣布提早佔中時，學聯代表梁麗幗及司徒子朗一同站台，但承認雙方沒有詳細討論佔中的運作，是否會完全套用原本佔中的方式，例如是否全都坐地等待被捕。陳又稱，當時收到的消息是學生說很疲倦、沒有方向，希望宣布佔中支持他們。

潘熙續問，三子在台上宣布提早佔中，是否想騎劫學生運動。陳說沒有這個念頭，又表示事前沒有意見稱此舉是「騎劫」，而學聯常委討論後表示通過協議，故他相信獲得學聯同意，亦與學聯代表一同站台宣布提早佔中。

鍾耀華代表大狀：

宣布佔中 站台學生代表驚訝

代表鍾耀華的資深大律師戴啟思則問及，學生代表與三子會面時提到不是要馬上佔中，而需要士氣支持和資源支援；陳說「完全不是這樣」。戴啟思提及，三子宣布啟動佔中後，站台的學生代表一臉驚訝，質疑雙方有誤會。陳則謂，除了戴耀廷外，眾人在台上皆一臉嚴肅，而非驚訝。

控方盤問時稱，是否有學聯代表事後向他們說不同意提早佔中。陳回應說沒有，剛剛才從辯方代表律師得知事件，並是首次聽聞溝通誤會一事。控方續問，是否對此事感震驚；陳說不會這樣形容，只謂當時的確有很多細節都沒有與學生討論，又說不能完全否定溝通誤會的可能性，但可能性較低。

另外，陳透露在第三次佔中商討日後，共有3000人已簽署意向書，當中提及參加者須遵從可能違法的非暴力公民抗命理念。法官則指出，意向書列明公民抗命是非法，而不是「可能」違法，陳同意這說法較準確。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】

上 / 下一篇新聞

巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府