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可抗超強颱風 學者倡多種原生植物

【明報專訊】今年9月超強颱風「山竹」襲港，摧毁不少樹木。香港高等教育科技學院環境及設計學院環境學系經不同研究，製作了一套原生植物分類索引，建議在本港種植更多合適的原生植物，減低再有超強颱風時樹木倒塌風險，同時可增加生物多樣性。

細葉榕大葉榕樹冠大易吹倒

學系助理教授張浩稱，根據初步數據，山竹來襲後，本港倒塌最多的是街旁的細葉榕及大葉榕。他說細葉榕、大葉榕屬原生植物（即原先自然生長於本港、在人類活動之前已有的植物），但樹冠大、樹身較重，街邊狹窄環境難以支撐其生長，一打風便較容易倒塌。

張浩以歐美國家常用的「框架物種方法」及國際通用的其中7套評價指標，包括植物的耐陽性、耐旱力等，按漁護署《香港植物誌》中的不同植物， 製作了一套原生植物分類索引（見圖），建議應在馬路邊種植「先鋒植物」，如秋楓、白桂木等。他解釋，「先鋒植物」生態價值高，在水分和營養不足下仍然能生長，整體樹形亦較細葉榕及大葉榕小，若將來再遇超強颱風，可減低倒塌風險 。

張浩又稱，本港現時未有可評估樹木承受風力的系統，學系正籌備，計劃明年起以「樹木拉力測試系統」，測試不同樹種防風程度，建立本港的資料庫。

市區植物逾七成外來品種

另外，該系一級特任導師羅敏儀自2016起研究，發現本港市區的公共綠化空間，超過七成植物是外來品種，建議本港多種植原生植物，從而增加生物多樣性。

相關字詞﹕原生植物 颱風

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