港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降

陳傑霖昨表示，其港鐵建造管理團隊於2015年與禮頓同意第二次設計修改方案，削低連續牆頂部石屎。陳稱印象中，港鐵沙中線設計經理梁福榮知道事件，並應負責更新圖則，惟梁昨晨再表示，對第二次改動一直「蒙在鼓裏」，至今年7月才得知。

稱削牆改動微 毋須問屋署

陳傑霖又說，無論梁是否得知設計有改動，都不認為要就修訂設計先諮詢屋宇署。他解釋，第二次修訂的設計與屋宇署最初接納的圖則相似，不需就改動作額外計算，故認為只屬「輕微改動（minor change）」，按其經驗僅須在整體工程完結後，遞交相關竣工文件就可；又說當時有其他更重要的問題要解決，如沉降及托底問題，難以事事製施工圖及取得屋宇署同意。

就禮頓曾於2015年向紮鐵分判商泛迅發出不合格報告，表示有工人剪鋼筋及未有妥善安裝螺絲帽。陳承認知悉此事，但未有深究涉事工人為誰，以及事件發生原因。他解釋，了解到事件已作補救，認為屬「小問題」，稱香港工程中未有妥善安裝螺絲帽的情况普遍。

指未妥善裝螺絲帽港工程普遍

中科興業董事總經理潘焯鴻於2017年1月就剪鋼筋事件電郵禮頓，港鐵高級建造工程師（土木）何昊幫昨供稱，港鐵知道該電郵後，亦作內部調查，其間發現禮頓就東西走廊月台層板的螺絲帽安裝巡查，並無任何紀錄可供港鐵簽署。惟港鐵報告結果仍指出，東西走廊月台層板的螺絲帽有妥善安裝。何解釋，按港鐵工務督察巡查所見，螺絲帽確有按屋宇署要求建造，亦有檢查及測量申請（RISC）表格助港鐵了解工程質量。