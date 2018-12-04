環團：香港人均減碳目標欠進取

政府：碳強度目標符協定

環境局未有回應為何2030年本港人均碳排放未能達標，只稱政府已訂定目標，把香港的碳強度由2005年水平，到2030年時降低65%至70%，符合《協定》把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平低於2℃內的目標。發言人續說，根據協定，2020年或之前應擬定長期溫室氣體低排放發展戰略。作為國家一部分，政府邀請了可持續發展委員會於2019年初展開公眾參與過程，制定減排策略。

第24屆聯合國氣候變化大會（COP24）於本月3日至14日在波蘭舉行，將會表決通過《協定》實施細則，183個確認《協定》國家代表須協商各國均可接納遵守的規章。環境局發言人表示，該局代表下周將以中國代表團成員身分出席，了解會議進展。

低碳想創坊檢視本港目前碳排放情况，代表亦會於下星期四（13日）出席波蘭的氣候變化大會，向全球公布報告結果。

3範疇減碳表現6市中包尾

香港為C40成員之一。低碳想創坊研究總監施日莊表示，研究結果顯示，港府於去年初發表的《香港氣候行動藍圖2030+》制定目標，將人均碳排放量，由2016年的5.7公噸減至2030年的3.3公噸至3.8公噸，但仍較C40按《協定》訂下人均碳排放量減至2公噸的目標，高出65%至90%。

他指出，按聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）今年10月發表的報告建議，各國到2050年應把溫室氣體總排放量減至零，但目前本港仍未制訂長遠減排目標，而報告亦檢視了香港在8個範疇的減碳表現，當中3個「包尾」（見表）。

Paris Watch研究高級顧問黎廣德認為，港府應仿效東京、首爾及新加坡，設立高層次的氣候管理機構，統籌應對氣候變化計劃，以及採取更進取的措施如增加可再生能源比例，收緊建築物耗用能源標準等，以達到大幅減排效果。