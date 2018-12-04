僱員服務批註限6車 業界盼放寬

學校批註適用全車隊

根據運輸署資料，截至今年10月，全港共有7128輛非專營巴士，當中有1743輛有「僱員服務」（A04）批註，而每輛巴士可領取多於一類批註。運輸署日前曾表示，涉及長青公路車禍的冠忠旅遊巴，領有酒店服務（A02）、學生服務（A03）及合約式出租服務（A08）批註，惟未領有接載員工的僱員服務（A04）批註。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示，現時業界要申請僱員服務（A04）批註須向運輸署提供僱員服務合約，而每份合約運輸署最多會批出6輛巴士批註；相比之下學生服務（A03）的批註要求則較寬鬆，只要向運輸署提供一份校巴合約，運輸署就會為整個車隊的巴士都批出學生服務（A03）批註。

業界多以合約出租載僱員

鄧子強說，由於較難申請僱員服務（A04）批註，業界多數用合約式出租服務（A08）批註做僱員接載服務，一旦出現意外，保險、工傷等問題容易有灰色地帶，促請政府放寬僱員服務（A04）批註的要求，與學生服務（A03）批註看齊。