指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統

一輛由冠忠營運、接載國泰員工到機場上班的旅遊巴，上周在長青公路發生致命車禍，涉事旅遊巴昨日仍扣押在大欖涌車輛檢驗中心， 多名交通警及兩名政府化驗所人員昨日到場蒐證，其間曾啟動旅遊巴引擎檢查，以及登上車上檢查安全帶，逗留約一個多小時後離開。另，肇事旅遊巴霍姓司機至昨晚情况仍危殆。

運輸及房屋局長陳帆昨表示，運輸署明日會與公共巴士同業聯會開會，討論改善非專營巴士安全的建議。至於涉事旅遊巴沒有僱員服務（A04）批註，陳帆說，運輸署正向營辦商跟進無適當批註的事宜，若有定案會適時公布。

運輸署表示，明日的會面會研究及檢視加強非專營巴士的營運安全事宜，包括檢視會否強制安裝及佩戴安全帶、利用科技協助司機駕駛時提高警覺等。據了解，非專營巴士車長工時的規管也在討論範圍內。

明會運輸署 商會：接受合理規管

公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示，現時運輸業司機不足，不少非專營巴士公司都要聘請年紀較大的舊伙計，行內司機平均年齡約55至58歲，當中不少人是「兩元司機」、「生果金司機」，即年齡在65歲甚至70歲以上的司機，形容是「馬路炸彈」。

鄧子強說，現時已有部分非專營巴士安裝了監察司機打瞌睡的裝置，系統可偵測司機瞳孔，若發現有異常情况，會發出聲響提醒司機。他說，業界可接受政府合理的規管，例如強制要求新車安裝安全帶以及監測司機打瞌睡裝置，但政府需資助業界換車，亦不贊成一刀切要求舊車也安裝安全帶。

工會倡8小時標準工時

旅遊巴士司機工會幹事曾昭文昨在港台節目《千禧年代》 指出，旅遊巴司機底薪低至3000至7000元，部分司機要「跑轉數」，變相減少休息時間，旅遊巴司機一天工時普遍為12至14小時，最長可達15、16小時。他說，雖然司機在工作期間有休息時間，但他們要隨時接僱主來電，難以好好休息。由於工作環境辛苦，司機年齡偏高，40、50歲已屬「後生」，部分司機70歲仍在工作。他促請政府立法制定8小時標準工時，超時要有1.5倍「補水」。