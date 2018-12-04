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控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊

【明報專訊】本港不少兒童自小已是「四眼仔」、「四眼妹」，最近有醫學評論文章指出，阿托品（Atropine）眼藥水最有效控制兒童近視，每年可減緩近視超過50度，當中以阿托品濃度0.05%的眼藥水效用最佳，而本港公立醫院僅提供阿托品濃度達1%的眼藥水，則可能引起過敏等負面反應。醫院管理局回應指出，現時沒有任何0.05%的阿托品眼藥水製劑在香港註冊，病人用藥前須先呈報衛生署。

《香港醫學雜誌》最新刊登評論文章指出，香港威爾斯親王醫院眼科及視覺科學學系研究人員通過PubMed數據庫，搜索至今年6月25日為止有關近視流行性及控制近視加深方法英文文獻。結果發現，阿托品眼藥水和哌倫西平眼凝膠（Pirenzepine eye gel）是控制兒童近視最有效方法，每年可減緩近視超過0.5屈光度，即50度近視。

濃度0.05%最有效 公院供1%可致過敏

本港公立醫院有提供阿托品眼藥水，阿托品濃度是1%，而哌倫西平眼凝膠則沒有在香港註冊。今次論文列明，過去新加坡兒童試用阿托品濃度1% 的眼藥水，部分兒童有過敏、見到強光、近距離視線模糊等負面效果。最近又有研究逾400名4至12歲的中國兒童，試用阿托品眼藥水濃度0.05%、0.025%、0.01%及安慰劑，結果反映阿托品濃度0.05%的眼藥水最有效控制近視加深及眼球軸向增長。

另外，論文指角膜塑型術、周邊散焦隱形眼鏡、雙焦距或漸進眼鏡，同樣有效控制近視加深；近視矯正不足（myopia undercorrection）和單焦距隱形眼鏡則無助控制近視加深。論文提出，佩戴改變眼睛形狀的隱形眼鏡，雖有效控制近視每年加深25至50度，但兒童難以長時間佩戴這種鏡片，易因衛生問題導致眼部感染。而增加戶外活動時間亦有效控制近視每年加深高達25度。

醫管局回覆指出， 現時沒有任何0.05%的阿托品眼藥水製劑在香港註冊，如指定病人所需的藥物尚未在香港註冊，用藥前必須先呈報衛生署。醫管局設有既定程序，規範向衛生署呈報以未註冊藥物治療指定病人的安排；相關的醫院聯網或醫院藥事委員會會定期監察指定病人使用未註冊藥物的情况。

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