女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職

女死者姓嚴，47歲，自2014年起於何文田亞皆老街126號翠華大廈5座任職保安。事發昨午1時許，警方接獲一名40歲男保安報案，指其嚴姓女同事早前失蹤，其後於上址天台一個鹹水缸內發現嚴昏迷在內，懷疑她企圖自殺。警方及消防到場，將嚴在水缸中撈起並證實死亡。警方於現場檢獲遺書，初步調查後相信事件無可疑。

稱不適上天台休息 失蹤逾一天

據了解，嚴前日早上7時上班，當日早上9時許曾報稱身體不適，並到天台保安休息處休息。昨中午起同事無法與她再聯絡上，亦獲悉她沒有回家，在天台休息地方搜尋無果。據悉，大廈閉路電視片段拍到嚴於昨早9時許曾到天台，但一直沒有離開大廈。

嚴的同事昨於大廈範圍續尋找嚴，其中一人打開天台一個2米深的鹹水缸，發現她在水缸內，遂報警。消防到場將嚴撈起，並於缸內檢獲一柄生果刀。嚴的丈夫及親友事後接獲警方通知，紛紛趕往現場了解，眾人驚聞噩耗，傷心不已。

同事遍尋大廈 打開水缸揭發

警方於嚴身上檢獲兩封遺書，分別給家人及同事，其身上無明顯傷痕。據悉，嚴曾透露工作時與住客因事爭執，其後由大廈保安調往停車場而不開心，另亦有指嚴曾因精神狀况不穩定而需求診，警方昨將案暫列屍體發現案處理，仵工其後將遺體舁送殮房，死因有待驗屍確定。

大廈物管康業服務有限公司表示，嚴自2014年起在該大廈任職保安，涉事的水缸為冲廁水缸，食水水缸並沒有受影響，大廈食水供應正常。康業向嚴的家人表達深切慰問，會向其家屬提供一切所需援助，協助度過傷痛時刻。

香港物業管理及保安職工總會理事陳秋成說，如保安人員於工作上需支援，可向工會尋協助。

利民會督導主任潘紅燕指出，都市人常遇工作壓力，除主動與人傾訴，亦可選做感興趣的活動以紓緩壓力；如出現失眠、食慾不振或暴飲暴食、坐立不安、專注力減退等情况，並持續兩周或以上，要留意會否有抑鬱症；情緒病患者處理壓力上較困難，有需要應盡快通知醫生或社工，以接受合適心理輔導或藥物治療。

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