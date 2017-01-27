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罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬

【明報專訊】中文大學醫學院上月22日發緊急呼籲，盼籌募200萬元支援醫科畢業生張俊傑罹患第四期神經母腫瘤兒子張可仁的治療費，旋即引來社會關注。除了李嘉誠基金會向《愛能助》醫療計劃額外注資200萬元，中大校友慈善基金昨公布，截至昨日中午已籌集約1700萬元，包括劉鑾雄慈善基金捐出690萬元，以及逾3200人捐出共約640萬元等，資助可仁及其他6名患上類似疾病的病童。

最少張可仁及6童受惠

中大校友慈善基金新聞稿公布，由上月22日至昨日中午，募捐款項總數約1700萬元，包括劉鑾雄慈善基金690萬元、無名氏340萬元、古天樂慈善基金20萬元、張安德慈善基金10萬元，以及超過3200人的個人捐款共約640萬元。除了無名氏捐款者指定全數捐助兩個個案外，其他個案由中大校友慈善基金及李嘉誠基金會作配對資助。

新聞稿又指出，中大校友慈善基金已成立專案小組分別審批和監察，確保善款用於捐助7名病童的治療，餘下款項會捐助其他患罕見癌症的兒童，包括3個可能需要援助的個案。

此外，中大校友慈善基金感謝劉鑾雄慈善基金響應呼籲，即使籌得的款項超出目標至約1700萬元，劉鑾雄慈善基金仍維持捐款額不變，令更多患罕見癌症兒童受惠。

相關字詞﹕中大醫學院 中大校友慈善基金 神經母腫瘤 劉鑾雄

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