罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬

最少張可仁及6童受惠

中大校友慈善基金新聞稿公布，由上月22日至昨日中午，募捐款項總數約1700萬元，包括劉鑾雄慈善基金690萬元、無名氏340萬元、古天樂慈善基金20萬元、張安德慈善基金10萬元，以及超過3200人的個人捐款共約640萬元。除了無名氏捐款者指定全數捐助兩個個案外，其他個案由中大校友慈善基金及李嘉誠基金會作配對資助。

新聞稿又指出，中大校友慈善基金已成立專案小組分別審批和監察，確保善款用於捐助7名病童的治療，餘下款項會捐助其他患罕見癌症的兒童，包括3個可能需要援助的個案。

此外，中大校友慈善基金感謝劉鑾雄慈善基金響應呼籲，即使籌得的款項超出目標至約1700萬元，劉鑾雄慈善基金仍維持捐款額不變，令更多患罕見癌症兒童受惠。