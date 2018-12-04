稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助

死因研訊主任問及他曾否接受輔導訓練，他說沒有，又指校方除了定期辦教師發展日外，再沒給予相關指引。

現任教經濟科及總務組老師的布志強供稱，自1993年入職該校，2017年3月21日事發當晚9時許，他與死者梁卓銘對話後不久，梁母來電哭說兒子「跳樓」，其後天水圍警署的警察致電給他，確認梁卓銘墮樓，他立刻通知學校訓導主任及副校長。

護士來電告知死者母哭成淚人

他說，與副校長商討其間收到屯門醫院護士來電，對方稱梁母哭成淚人，不能提供補充資料，着他到醫院幫忙。另一邊廂，副校長着他不要到醫院，認為不適合。布在庭上解釋，就到醫防提供協助，學校沒有相關指引，而他亦認為自己「不懂安慰人」及「不能幫什麼」，結果沒有到醫院協助。

請示副校 稱不適合到院

布志強透露，因他沒有校長的手機號碼，因而遲了通知校長，校長至翌日清晨7時許才得悉事件。另外，梁母於翌日清晨曾致電他，通知兒子死訊。其後，布向學校社工稱因沒有到醫院協助，故不希望再接觸家長，把個案交由社工跟進。

死因裁判官詢問布志強，一般而言學生出事後由什麼老師負責，布說按「慣常做法」，會開會討論、轉介社工、尋找家長及要求班主任介入等，若事態嚴重便會報警處理。