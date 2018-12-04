港聞

港聞一

下一篇 上一篇

稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助

【明報專訊】男生就讀學校的訓導老師昨在死因庭作供時，承認當晚曾接到醫院護士來電要求他前往協助，但他沒有到醫院，解釋因學校沒指引，亦認為自己不懂安慰人。

死因研訊主任問及他曾否接受輔導訓練，他說沒有，又指校方除了定期辦教師發展日外，再沒給予相關指引。

現任教經濟科及總務組老師的布志強供稱，自1993年入職該校，2017年3月21日事發當晚9時許，他與死者梁卓銘對話後不久，梁母來電哭說兒子「跳樓」，其後天水圍警署的警察致電給他，確認梁卓銘墮樓，他立刻通知學校訓導主任及副校長。

護士來電告知死者母哭成淚人

他說，與副校長商討其間收到屯門醫院護士來電，對方稱梁母哭成淚人，不能提供補充資料，着他到醫院幫忙。另一邊廂，副校長着他不要到醫院，認為不適合。布在庭上解釋，就到醫防提供協助，學校沒有相關指引，而他亦認為自己「不懂安慰人」及「不能幫什麼」，結果沒有到醫院協助。

請示副校 稱不適合到院

布志強透露，因他沒有校長的手機號碼，因而遲了通知校長，校長至翌日清晨7時許才得悉事件。另外，梁母於翌日清晨曾致電他，通知兒子死訊。其後，布向學校社工稱因沒有到醫院協助，故不希望再接觸家長，把個案交由社工跟進。

死因裁判官詢問布志強，一般而言學生出事後由什麼老師負責，布說按「慣常做法」，會開會討論、轉介社工、尋找家長及要求班主任介入等，若事態嚴重便會報警處理。

相關字詞﹕墮樓 學生壓力 學生 死因研訊 死因庭

上 / 下一篇新聞

巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府