死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃

死者梁卓銘（終年16歲）在內地出生，2009年偕母來港定居，與父母3人同住元朗洪水橋洪福邨一單位，他就讀東華三院甲寅年總理中學四年級，事發時父親正在上海公幹。

升中四後因學業壓力成績倒退

死者母親張秀蘭（50歲）昨以普通話作供，其間多次嚎啕大哭。她供稱，兒子初中時成績中上，在班內排前10名，有彈結他和打籃球等興趣。她說兒子升中四後因學業壓力而成績倒退，曾向她透露自高中分班後，學校只重視成績好的學生，對成績差的學生視而不見，兒子因此感不開心，又主動找補習班。

梁母續稱，去年3月21日下午2時已見兒子在家，兒子說因學校下午課均為「閒科」，他不用上課便早點回家。當晚8時許，她收到布老師來電通知兒子逃課一事，對方指其子說謊，當日下午其實要上課，布老師勸身在街外的她返家與兒子談清楚。

擔心記大過有礙考大學

隨後布老師再度致電，梁母聽到兒子與對方通電時曾說「求求你，放過我，我下次會改！」梁母憶述，通電後兒子擔心「記大過」有礙考大學，馬上上網搜查記大過的後果。她安慰兒子幾句後便進浴室洗澡，其間聽見兒子說要出外走走。洗澡後，她發現兒子沒帶鑰匙和手機便外出，深感不安，故到樓下找尋，找了20分鐘不果後回家，不久又再搜索一遍，在大廈大堂從保安口中得悉有人墮樓，之後發現兒子躺在花槽上，其後送往屯門醫院，翌日凌晨不治。

母下樓找尋 睹兒卧花槽

學校訓導老師布志強（52歲）供稱，梁卓銘自升中四後成績平平，經常欠交功課及試過連續數日沒上學，但沒察覺他在情緒或人際上有問題。布稱，當日下午接獲校務處通知梁午膳後沒回校上課，他馬上致電梁，梁自稱午膳時曾到校務處辦早退手續，惟校務處書記否認，他遂叫梁通知家長處理。布承認當晚在通話中曾指梁逃課，並說或會「記大過」，亦同意梁曾求他「放過他」。

布說，當晚9時許與梁對話後不久，接到梁母來電，聽到她聲線含糊，哭着說兒子「跳樓」。另外布補充，學生「記大過」要先由各方老師開會商討及同意，並須通知家長及由家長簽妥通知書。研訊今續。

【案件編號：CCDI246/2017】