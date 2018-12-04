九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助

根據九巴呈交專營巴士服務獨立檢討委員會文件，今年2至7月，共有2795名九巴或龍運巴士車長，因安全問題被警告或解僱，包括口頭警告1908人，書面警告656人；另有5人被解僱。按照九巴及龍運的內部指引，當巴士黑盒記錄到車長超速或不尋常大力煞車等，會視乎其嚴重程度，發口頭或書面警告，屢犯不改者可能被解僱。

職工總會：一般涉多項不當駕駛方解僱

九巴職工總會理事長黃醒祥表示，收到約10宗車長求助中，一般是涉及多項不當駕駛行為，「未去到一兩次超速就炒人」；他又稱，車禍後除公司更着緊監察，車長警覺性亦有提高。

城巴新巴炒15人

城巴新巴對車長不當駕駛行為亦有同類的紀律處分，根據兩巴今年6月回覆委員會信件，過去一年共發出1666個警告或解僱通知，其中有15人被炒。城巴職工會理事長許漢傑稱，公司有加強巡查車長，但氣氛與大埔事件前「沒有分別好大」。

城巴新巴5月在聽證會作供時表示，因缺乏相應電子地圖，黑盒系統未能監察全部限速50公里的路段，運輸署其後發信通知兩巴，表示已有相應系統。根據兩巴新呈交文件，9月時已提升黑盒功能，能偵測所有路段巴士有否超速，並發出警報。許漢傑形容「車長初期有少少『唔慣』」，但現已適應。