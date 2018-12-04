港聞

港聞一

下一篇 上一篇

九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助

【明報專訊】今年2月九巴大埔公路翻車意外，車長涉嫌超速駕駛肇禍，有九巴車長工會代表說，車禍後公司對車長不當駕駛「捉得更緊」，稱以往亦有車長因涉超速、衝燈等違例被公司口頭或書面警告，但較少聽聞有人被炒，然而近半年來，工會收到約10名車長因面臨解僱求助，「或多或少有心理壓力」。

根據九巴呈交專營巴士服務獨立檢討委員會文件，今年2至7月，共有2795名九巴或龍運巴士車長，因安全問題被警告或解僱，包括口頭警告1908人，書面警告656人；另有5人被解僱。按照九巴及龍運的內部指引，當巴士黑盒記錄到車長超速或不尋常大力煞車等，會視乎其嚴重程度，發口頭或書面警告，屢犯不改者可能被解僱。

職工總會：一般涉多項不當駕駛方解僱

九巴職工總會理事長黃醒祥表示，收到約10宗車長求助中，一般是涉及多項不當駕駛行為，「未去到一兩次超速就炒人」；他又稱，車禍後除公司更着緊監察，車長警覺性亦有提高。

城巴新巴炒15人

城巴新巴對車長不當駕駛行為亦有同類的紀律處分，根據兩巴今年6月回覆委員會信件，過去一年共發出1666個警告或解僱通知，其中有15人被炒。城巴職工會理事長許漢傑稱，公司有加強巡查車長，但氣氛與大埔事件前「沒有分別好大」。

城巴新巴5月在聽證會作供時表示，因缺乏相應電子地圖，黑盒系統未能監察全部限速50公里的路段，運輸署其後發信通知兩巴，表示已有相應系統。根據兩巴新呈交文件，9月時已提升黑盒功能，能偵測所有路段巴士有否超速，並發出警報。許漢傑形容「車長初期有少少『唔慣』」，但現已適應。

上 / 下一篇新聞

巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
議員：公司有責任監管 運署應改被動作風
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府