議員：公司有責任監管 運署應改被動作風

2003年屯門公路巴士墜橋21死車禍後，政府要求專營巴士須安裝俗稱「黑盒」的電子數據記錄儀，「以協助巴士公司監察巴士安全及在有需要時協助調查意外事故」，並列明記錄儀需能記錄超速及大力煞車等數據。但直到今年大埔車禍後，署方在8月才再更新黑盒規格，加入「全球定位系統」（GPS）等要求。委員會主席倫明高會上質疑，「十幾年來靠巴士公司自己追上科技？」運輸署長陳美寶在聆訊中回應，署方有與巴士公司溝通黑盒技術。

黑盒設GPS「一早有」 專家批署方落後

香港汽車會會長李耀培說，黑盒設GPS系統「一早有」，並能實時追蹤巴士位置，亦可按各路段偵察車速，配合超速警報，九巴及龍運、城巴新巴等近年亦已應用，署方現在才更新規格「好落後」。根據立法會文件，自2012年起，85％專營巴士有黑盒，時至今日已全面安裝，當車長超速亦有實時提醒。

署長：有監察意外率 要求交改善方案

委員會代表資深大律師鄧樂勤亦曾質疑，當局在去年深水埗車禍後，才要求巴士公司每月交黑盒數據，運房局常秘黎以德否認「反應被動」；署長陳美寶則供稱，署方一直有監察專營巴士意外率，亦要求公司提交改善安全方案。至於收到「月報」如何跟進，陳說可用於每年評估巴士公司表現。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌說，要巴士提交黑盒月報「好基本」，「期望運輸署一早有拿」，盼當局改變「亡羊補牢」心態。委員會副主席、公民黨譚文豪則說，黑盒安裝多年，署方如今始要求有月報「不能接受」，「情况好似學生返學，有老師叫你做功課，但一直無話要交，又如何掌握學生表現？」