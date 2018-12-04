港聞

港聞一

下一篇 上一篇

議員：公司有責任監管 運署應改被動作風

【明報專訊】專營巴士服務獨立檢討委員會聽證會上提到，運輸署10多年來無更新黑盒規格要求、亦無要求巴士公司每月匯報數據，直到去年深水埗城巴剷行人路及年初大埔九巴車禍後再作補救。有泛民和建制派議員稱，巴士公司有責任監管車長駕駛安全，但政府亦責無旁貸，「希望運輸署改變『被動』作風」。

2003年屯門公路巴士墜橋21死車禍後，政府要求專營巴士須安裝俗稱「黑盒」的電子數據記錄儀，「以協助巴士公司監察巴士安全及在有需要時協助調查意外事故」，並列明記錄儀需能記錄超速及大力煞車等數據。但直到今年大埔車禍後，署方在8月才再更新黑盒規格，加入「全球定位系統」（GPS）等要求。委員會主席倫明高會上質疑，「十幾年來靠巴士公司自己追上科技？」運輸署長陳美寶在聆訊中回應，署方有與巴士公司溝通黑盒技術。

黑盒設GPS「一早有」 專家批署方落後

香港汽車會會長李耀培說，黑盒設GPS系統「一早有」，並能實時追蹤巴士位置，亦可按各路段偵察車速，配合超速警報，九巴及龍運、城巴新巴等近年亦已應用，署方現在才更新規格「好落後」。根據立法會文件，自2012年起，85％專營巴士有黑盒，時至今日已全面安裝，當車長超速亦有實時提醒。

署長：有監察意外率 要求交改善方案

委員會代表資深大律師鄧樂勤亦曾質疑，當局在去年深水埗車禍後，才要求巴士公司每月交黑盒數據，運房局常秘黎以德否認「反應被動」；署長陳美寶則供稱，署方一直有監察專營巴士意外率，亦要求公司提交改善安全方案。至於收到「月報」如何跟進，陳說可用於每年評估巴士公司表現。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌說，要巴士提交黑盒月報「好基本」，「期望運輸署一早有拿」，盼當局改變「亡羊補牢」心態。委員會副主席、公民黨譚文豪則說，黑盒安裝多年，署方如今始要求有月報「不能接受」，「情况好似學生返學，有老師叫你做功課，但一直無話要交，又如何掌握學生表現？」

上 / 下一篇新聞

巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
巴士裝黑盒逾10年 運署不聞問 年初起要求交「月報」 兩車長一周400次急煞
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
事隔10月 大埔車禍路段待裝快相機
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
九巴嚴捉不當駕駛 工會：10車長面臨解僱求助
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
死因研訊 母：子收訓導老師電話 求情「放過我」 逃課遭警告記大過 中四生墮斃
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
稱無指引不懂安慰人 訓導老師拒到院協助
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
丁權覆核 申請方：40條保障無寫「丁權」
女童猝死 父母撫屍道別
女童猝死 父母撫屍道別
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
罕見癌病童籌1700萬元 大劉捐690萬
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
女保安懷遺書屍沉天台鹹水缸 曾與住客爭執遭調職
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
控制近視加深眼藥水 最有效濃度未在港註冊
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
用仿製藥須徵同意 醫患分歧
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
指業界多「兩元老司機」 非專營巴會：倘資助願裝防瞌睡系統
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
僱員服務批註限6車 業界盼放寬
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
話你知：擋風玻璃營業證可辨類別
環團：香港人均減碳目標欠進取
環團：香港人均減碳目標欠進取
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
港鐵經理稱剪筋小問題 揭工程遇沉降
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
委員會不考慮潘焯鴻廉署供辭
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
可抗超強颱風 學者倡多種原生植物
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
學生稱溝通誤會 非想提早佔中 陳健民：首次聽聞 不震驚 不能完全否定
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
暴動案開審 控方歸咎本民前 助小販推車出砵蘭街
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
疑工作不快 趙苑保安筆插頸
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
改革開放40年系列：鄧小平親批復駛 昔日「皇帝車」地位特殊 前鐵路官：直通車入英界 所有我們管
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
羅湖大樓未建 火車軌旁查出入境
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
當年「鐵路官」 警察見到要叫「長官」
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
展望‧高鐵挑戰﹕指高鐵「接駁車」 田北辰：直通車難替代
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
科大大數據破解基因突變腦瘤 內地伙伴配製新藥 臨牀試驗見效
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
專欄：你玩IT定IT玩你 ／文：章濤
高鐵通車後 直通車客跌28%
高鐵通車後 直通車客跌28%
尊子漫畫
尊子漫畫
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
年輕梁栢賢為陪妻做手術辭職
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
英華創校200年 胡官阿松王宗堯齊賀
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
兩代財會主席聚首 卿姐叫陳健波胸襟闊啲
青民拍片遇施丹 即停工集郵
青民拍片遇施丹 即停工集郵
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府
郭榮鏗赴美游說 被質疑幫港府