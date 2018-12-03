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兩個轆越山 梅窩衝去芝麻灣 亞洲最大越野單車場 明年完工

【明報專訊】越野單車近年多咗人玩，但要喺香港搵合適路段並唔容易，發展局長黃偉綸噚日發表網誌，話佢搵咗副局長廖振新到南大嶼，視察位於梅窩嘅越野單車場建造進度。

黃偉綸話土木工程拓展署正分階段做南大嶼山越野單車徑網絡改善同擴展工程，第一期主要改善現有貝澳至狗嶺涌及芝麻灣嘅路段，令其更適合越野單車行走，已於上年10月完成。

第二期工程喺上年11月展開，喺梅窩荔枝園村興建佔地4.5公頃嘅越野單車訓練場，料明年中完成。呢個訓練場係亞洲最大之一，將梅窩及芝麻灣嘅單車徑連接，形成循環網絡。

可持續大嶼辦事處工程師彭紹端就話，訓練場提供唔同難度嘅徑道，分初、中及高級，有初學者練習嘅波浪形徑道，亦有難度較高嘅獨木橋。訓練場特別闢設急彎、跳台、碎石坡道、小山丘跑道等，加強趣味。為興建呢個訓練場，該署特別邀請國際越野單車協會路徑專家林暉明協助設計路徑。

提供唔同難度徑道 為樹蛙改設計

由於越野單車徑位於郊野公園範圍內，徑道設計遵循可持續建造原則，例如盡量避免砍伐樹木，以保留郊野公園原貌；就地取材使用天然物料，如訓練場內嘅碎石坡道，就係用地盤嘅石頭堆砌出來。彭紹端又話，建造單車徑集合地點期間，喺工地發現香港獨有嘅盧氏小樹蛙，故特別修改設計，遷移至遠離樹蛙嘅位置。

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