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2018年12月3日星期一
港聞二
「隱晦支持港獨是選項」 朱凱廸村選遭DQ 朱：要反對他人港獨才能參選 違憲兼恐嚇
陳文敏：提選舉呈請有一定勝算
朱凱廸：續立會打拼 下屆去路未定
被指違憲歧視女性 鄉局稱基本法保傳統權益 丁權覆核今審 政府爭論擁政策控制權
侯志強：傳統權益無可置疑 本研社：政策原意改善環境
馮檢基憂選法團 亦須答撐港獨否
港七成蛋來自籠養雞 動物組織：沙門氏菌風險高放養25倍
蛋沾母體病菌 洗蛋殼未可安心
運署約見非專營巴 料商強制裝安全帶
改革開放40年系列：為推Ｈ股上市 查史美倫近半周末北上 朱鎔基邀任中證監副主席 離職獲溫家寶函謝
學者：內地股市發展不如經濟增長
展望‧金融：港同時要國際化 才能自我增值
改革開放40年系列：打工月薪41 炒國庫券年賺百萬 第一股民楊百萬：以前人窮沒自由
話你知：國庫券黑市 催生上海深圳交易所
忠告股民：到頂勿貪 到底勿懼
助國企走來港再走出去 呂馮美儀：快要冇咗份工
民主黨改選 胡志偉連任主席 中委平均42.8歲歷屆新低 稱做好「本土」論述
周末轉涼 下周一13℃
新皇家試純考演奏 15％港生評優秀 不用口試論文 演奏級跳板
奪佳績考生：當考官是觀眾
港「蕩婦遊行」 百人聲援MeToo
參加男士：性暴力受害人不限女性
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陶君行道歉 話無意暗示杜汶澤投共
侯志強：積極考慮參加新東補選
歷史館辦改革開放展覽
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【明報專訊】（請看附圖）
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「隱晦支持港獨是選項」 朱凱廸村選遭DQ 朱：要反對他人港獨才能參選 違憲兼恐嚇
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