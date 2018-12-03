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首平台用區塊鏈 資料透明難竄改

【明報專訊】現時全球另有兩個鑽石交易平台，分別位於新加坡及印度，EverCarat為首個應用區塊鏈技術的交易平台。

無會員門檻 涉約萬卡鑽石

創立平台的智信鏈金融科技公司（AssetOnChain）行政總裁鄧志遠說，利用區塊鏈技術、以電子化帳本管理平台交易，可確保交易前鑽石已中央登記，全面準確追蹤鑽石來源、認證資料、易主紀錄、交易流向、保險庫託管等信息，令投資者對平台的透明度及安全度均有信心。

周大福（1929）早前同樣宣布為旗下鑽石產品引入區塊鏈技術，惟該服務只是提供數碼認證鑑定，而EverCarat將開放的區塊鏈技術結合交易所系統技術，提供即時買賣配對，並支援各種交易記帳及核實交易，交易內容難以竄改。

有別於只供會員客戶參與的新加坡鑽石交易平台（SDiX），EverCarat沒設會員制的入場門檻。而印度的鑽石交易平台為當地商品交易平台（ICEX）旗下，表現較為突出是鑽石期貨產品。鄧志遠透露，該交易所的鑽石期貨交易，半年內便增至逾百張合約，涉及約1萬卡鑽石，反映市場有投資鑽石的需求，惟印度的外匯管制會影響市場投資意欲。

至於EverCarat未來會否推出鑽石期貨產品，鄧志遠稱如要仿效CEX則須申請交易所牌照，亦要視乎未來引入的投資者對公司發展的意向。公司亦正研究「賣技術」，以提供其結合應用方案的區塊鏈技術作為另一收入來源。

相關字詞﹕周大福 鑽石交易平台 鄧志遠 智信鏈金融科技 區塊鏈 evercarat 創科線

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