區塊鏈×鑽石交易 開拓投資新選擇 推標準化產品 可追蹤來源交易紀錄

投資級鑽石少波動 可作資產配置

鄧志遠表示，目前全球裸鑽（即不加任何配飾的鑽石）市場每年交易金額高達250億美元（約1957億港元），投資級別鑽石除有收藏價值，在商品交易市場中具低波動性的特質，能夠作為其他相關性較低的資產的配置工具。

GIA認證封裝 第三方保險庫儲存

有見市場缺乏投資鑽石的認識，「唔識買鑽石」，EverCarat以標準化鑽石為供認購產品，並揀選已獲國際認可鑽石鑑別機構GIA認證及頂級的投資級別鑽石，以前五位顏色及凈度為核心產品。所有鑽石均由認可供應商提供，並以批發價定價，較市面的零售價低六至八成。平台上將交易的鑽石會再送往GIA作二次認證及即時封裝，並由第三方獨立託管商安全運送及儲存在保險庫。

公司結合區塊鏈技術與交易所系統應用，令投資者可通過交易平台查詢交易歷史及即時的鑽石買賣價格，包括追蹤鑽石來源、認證資料、易主紀錄、交易流向等信息。其交易所系統採用廣泛、全電子化技術，投資者透過網頁登記開戶即可投資。

目前平台僅標準化兩款鑽石供認購，每包兩粒，總重量均為2.1卡，入場門檻約12萬元。鄧稱上月14日正式向市場銷售產品，並已獲兩輪認購，投資者均為高資產增值的獨立人士，當中一個為企業客戶，交易金額達數百萬元。公司短期內目標增加標準化產品，提供更多款鑽石認購選擇，並會在年內將現時一手兩粒的交易單位改為一手一粒。另冀增加認可供應商至5個，並計劃與大中華區的獨立財務顧問、資產管理公司、網上金融服務經紀人等合作，開發線上線下的銷售渠道，期望將來除獨立投資者外，亦會有家庭基金等認購平台的鑽石。預期至明年尾，平台的交易總額可達到8位數字美元。

數碼港科技園資助 明年次輪融資

鄧志遠稱，公司初期由5人注資成立，其後在數碼港的「創意微型基金」獲約10萬元資助，去年8月中又參加了香港科技園的「科技創業培育計劃」，獲資助3年。公司現有14至15名全職及半職員工，今年7月完成首輪融資，金額為100萬美元（約783萬港元）以內。該輪融資由前百麗創始人鄧氏家族背景的ParticleX領投，多間鑽石投資公司、印度鑽石供應商等跟投。公司預期明年第二季完成第二輪融資。

鄧又提到，平台現時提供即時鑽石買賣價格作為市場綜合參考指數，追蹤期始於去年中，隨着平台成交量增加，計劃建立平台交易所指數。他引述市場STI指數，在2008年金融海嘯期間，批發鑽石投資回報率以1卡計達正13%，在2015年全球投資產品的回報率均下滑之際，1卡鑽石回報率跌幅維持單位數，故公司看好鑽石投資市場，長遠有意將平台帶出香港，進軍日本、中東等地。

明報記者 劉旭霞