網上管理不同帳戶 「積金易」最快2022年推

前特首梁振英去年1月任內最後一份施政報告中，提出積金局會建立「積金易」中央電子平台，簡化強積金行政程序。事隔近兩年，黃友嘉昨在積金局網誌透露，正積極籌備智能數碼平台「積金易」，將與所有受託人管理的強積金計劃系統互連互通，僱員和僱主均可使用該電子平台，以無紙化形式處理行政工作。他說，稍後將向立法會介紹該計劃，期望最快可於2022年開始分階段啟動「積金易」。

分階段啟動 所有計劃互連互通

黃友嘉又提到「積金易」的構思，是讓打工仔申請一個強積金編號登入「積金易」，無論中間轉換多少份工作，都可在「積金易」平台管理不同的強積金帳戶，亦可透過該平台將強積金轉移到另一個計劃，為推動強積金「全自由行」鋪路。

近期本港出現多宗個人資料外泄事件，黃友嘉承認，要處理資訊保安和私隱保障問題是一大挑戰，而另一個挑戰是要借助平台推動制度改革，減省繁瑣的行政程序，從而節省成本及創造減費空間。