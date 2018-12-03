肝癌放射治療新公式 減逾半劑量降傷害

近八成患者不適合切除手術

目前以手術切除病灶為原發性肝癌的一線治療，惟接近八成肝癌患者因腫瘤太大或接近主要血管，不適合接受手術，釔-90微粒體內放射治療是另一選項。

養和醫院內科腫瘤科名譽顧問醫生梁惠棠表示，釔-90治療是將導管由患者大腿內側引入肝臟動脈，再注入放射性釔-90（Yttrium-90）同位素微粒，微粒可隨血液積聚在腫瘤的小血管，並釋出輻射消滅腫瘤。

傳統劑量劃一 沒考慮腫瘤大小惡性程度

梁指出，過往醫學界將整個肝臟作為目標，目標劑量劃一為120格雷（Gy），即每公斤肝臟組織吸收120焦耳輻射量，從而計算所需釔-90注射量。但傳統方式並無區分腫瘤與正常組織，亦沒考慮腫瘤大小及惡性程度，若腫瘤太大、太惡，可令腫瘤吸收劑量不足：若腫瘤體積較小或低惡性，則會因劑量過多而導致不必要的副作用，例如出現放射性肝炎，令肝功能衰退，若輻射物質流至肺部可引致肺炎。

養和團隊於2014年展開為期3年的臨牀研究，共分析62名接受釔-90放射治療的病人，並首次利用雙追蹤劑正電子掃描，分析腫瘤體積及惡性程度。養和醫院核子醫學科專科醫生張盛基表示，研究有助設計新公式，計算出個人化的注射量。他指低惡性腫瘤可調低注射量，研究中大部分病人減少超過50%的釔-90注射量，降低對周圍組織的傷害。研究結果已刊登於國際期刊European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging。

60歲的李先生是乙肝帶菌者，今年3月確診肝癌，惟腫瘤體積太大並接近靜脈，無法接受手術。他在年中接受釔-90治療後，腫瘤縮小，正常肝組織由35%增加至48%，其後接受肝臟切除手術，毋須化療或電療，肝功能回復正常。

梁惠棠補充，約15%至20%的原發性肝癌病人可接受釔-90治療，費用約為30萬元。