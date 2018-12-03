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暫停網閱照收費 環聯日內公布退款

【明報專訊】本報日前報道，查閱環聯信貸報告存有保安漏洞，環聯上周四傍晚起，暫停所有網上消費者信貸報告查詢服務。環聯facebook專頁上陸續有付費客戶投訴，雖無法在網上查閱信貸報告，但環聯仍「自動過數」。有立法會議員批評，環聯決定停止網上服務前就應擬定退款程序，要求盡快安排退款。環聯稱會有退款等不同安排，詳情日內公布。

環聯回覆本報稱，將為月費計劃訂戶作出不同安排，當中包括退款、提供優惠或其他安排，詳情將於日內公布，又稱如果月費計劃訂戶有緊急需要，只需在網站預約並親臨辦事處查閱，在確定為月費訂戶後，會提供即時信貸報告查閱服務。

未回覆影響人數 海關：會了解

記者向環聯查詢受影響客戶人數，環聯並無回覆。翻查環聯網站資料，2016年9月至去年9月，本港約有14萬人自行查閱信貸報告。

「反映每步都沒想清」 議員促賠

以個人身分通過環聯網站查閱信貸報告，按月收費280元，有網民表示，環聯停止網上查閱服務後，戶口仍被「自動過數」，「（環聯）夠期便自動過數，不讓人查閱的話無理由照樣過數」、「網站已經幾天用不到，為何不能取消訂閱，今天check（檢查）信用卡時仍過了數」、「我給月費包括網上查閱，現在無法查還要付錢，是否要我報海關」。

立法會議員葛珮帆認為，環聯在停止網上服務前，便應該思考安排如何退款，至今仍向客戶扣數「很不合理」，「反映環聯每行一步都沒有想清楚，連收了客戶的錢都不知道如何處理」。她表示，事件涉及消費者權益問題，客戶有權投訴，環聯亦應盡快退款，說明詳情，並提出合理賠償。

海關表示會了解有關事件，並作所需跟進，又指商戶如在接受付款時無意供應有關產品、意圖供應其他有重大差異的產品，或沒有合理理由相信將能在協定或合理時間內供應有關產品，或觸犯《商品說明條例》，一經定罪可罰款50萬元及監禁5年。

相關字詞﹕金管局 私隱專員公署 信貸報告 信貸資料庫 葛珮帆 環聯

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