港「蕩婦遊行」 百人聲援MeToo

反擊「責備受害者」風氣

昨有近100人參與遊行，遊行人士下午3時許在終審法院遊行至蘭桂坊，沿途叫口號「我要性自主，不要性暴力」、「唔好教我點著衫，教下啲人咪強姦」等。Angie表示，社會上不少人對性暴力受害人存偏見，會以其衣著和深夜外出，最後被人性侵犯是「自己攞嚟衰」、「抵你死」。她說，自己亦是過來人，明白以上指摘會對受害人造成二次傷害，希望公眾明白以上觀念錯誤，不應指摘受害人，應聆聽及信任對方。

指社會偏見被性侵是「抵死」

Angie昨日身穿魚網絲襪及丁字褲，她解釋說，早前愛爾蘭一宗性侵案件，一名女子遭性侵，卻遭辯方律師指摘，指她案發時穿著喱士丁字褲，即同意性交。Angie反駁指，女性即使穿得性感，也不代表容許別人性侵犯，呼籲社會停止責備受害人，因她們並無做錯，錯的是施暴者。

Angie亦指本港上月一宗非禮案判決，裁定被告罪名不成立，大批網民隨即抨擊該受害人，「那些批評說話，真的很難聽」。

稱指摘風氣令人不敢求助

她說，這種指摘的風氣會令受害人不敢求助，而外界亦不應要求他們一定要報警，而是應尊重他們的選擇。她期望，政府須加強社會教育，另培訓警方及教師等，令他們學會如何處理性暴力個案。