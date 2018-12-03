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新皇家試純考演奏 15％港生評優秀 不用口試論文 演奏級跳板

【明報專訊】現今家長從小培養子女音樂素養，令愈來愈多香港學生年輕時已考獲英國皇家音樂學院8級水平，惟礙於8級考試與初級演奏文憑（DipABRSM、俗稱演奏級）之間的難度和考核內容相差太遠，不少人止步於8級水平。有見及此，皇家音樂學院2017年推出純演奏的音樂演奏文憑考試（ARSM），要求較少，考核不包括口試和論文等元素，至今香港有近500人應考，當中15%考獲優秀成績（distinction），較傳統的DipABRSM的低於5%為高。

演奏級考生減 優秀率5％

ABRSM術科考試及樂理考試為本港最為人熟悉的音樂考試。兩項考試均由香港考試及評核局在港代辦。ABRSM考試每年吸引全球各地約60萬名考生應考，ABRSM首席主考官John Holmes近日來港時表示，近年報考DipABRSM的人數有下降趨勢，期望新的純演奏文憑可作為跳板，「據我們過去數個年代的意見回饋，在8級和DipABRSM之間，有一個很大的缺口（gap），ARSM便是銳意在缺口之間築起橋樑」。

與演奏級同為第4級資歷

DipABRSM或ARSM同時屬英國相關資歷等級第4級，報考資格同為相關演奏科目的8級水平，被問到應如何在兩試之間選擇，John Holmes說，「兩個考試同一資歷架構，但（考核時）針對不同能力特徵」，初級演奏文憑考試設計偏向單元式考核，為考生在高等教育修讀和研究音樂作準備，ARSM則注重考核演奏表現。

提及香港考生學音樂的趨勢，John Holmes感覺，相對英國，香港小朋友有更大壓力早些考取音樂認證，新增的ARSM完全專注演奏，對（英語）表達能力要求較小，相信較大機會「年輕人可成功考取ARSM資格」，但他認為前提是年輕人要在準備好的情况才應考（at a time they ready），亦提醒考生應考ARSM時需留意控制時間，不要超時，演奏時間也不要太短。

John Holmes亦說，「近年鋼琴相較以前變得沒那麼主導」，10年前近99%考生學習鋼琴，現時已降至約80%，反映愈來愈多人學習其他樂器，認為與每個樂團都需要不同樂器有關。

英國皇家音樂學院委託考評局在香港舉辦術科和樂理考試，其中ARSM考試費用為3560元，每年一般設兩次考試，明年4至5月份的考試將於本周四（6日）起接受報名。

相關字詞﹕鋼琴 考評局 英國皇家音樂學院

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