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民主黨改選 胡志偉連任主席 中委平均42.8歲歷屆新低 稱做好「本土」論述

【明報專訊】民主黨昨舉行周年大會改選領導層，主席胡志偉和副主席羅健熙在無競爭下順利連任，另一副主席職位由立法會議員尹兆堅當選，新一屆中委會任期兩年，30名中委平均42.8歲，是歷屆新低。胡志偉形容，該黨已理順黨內新舊交替工作，未來兩年會聚焦區議會和立法會換屆選舉工程，並做好未來中港關係的論述，包括聆聽對本土議題的聲音，希望做好回應時代和社會需要的綱領，為香港前途問題尋找出路。

得票77％ 認有黨員「有意見」

胡志偉昨獲189信任票和58不信任票，以77%得票率當選主席；羅健熙獲174信任票、66不信任票，得票率73%；尹兆堅獲243信任票，3不信任票，得票率99%。胡志偉承認，有黨員對他過去兩年工作「有意見」，他會細心聆聽，未來會走訪各區支部和黨團，聆聽黨員聲音。

民主派於今年兩場立法會九龍西補選敗陣，有評論認為是因「無力感」令選民不願投票。胡志偉昨表示，希望民主黨未來能「從地區贏回影響力」，透過地區工作，挽回選民的無力感，令他們覺得選票有用。他表示，該黨在明年區議會選舉派更多年輕人參選，但相信選民不會只因參選人年輕而投票，而是更着重他們的努力和承擔。

胡志偉稱，該黨會在黨內過去的本土論述基礎上，做好回應時代和社會需要的綱領，同時讓市民了解香港在前途問題下面對的條件和限

制。他續說，不同人對「本土」有不同理解，有人認為是港獨或自決，有人認為是為香港利益做最大努力，他強調要先為「本土」概念作沉澱和理解，否則會跌入「語意誤區」。

連任副主席羅健熙：思考如何令選民投票

羅健熙形容，未來兩年的選舉環境愈趨困難，因建制組織的力量愈來愈大，政治低氣壓下選民亦不願投票，該黨會思考如何令選民重新出來投票。另外，前年退出民主黨領導層的前主席劉慧卿，今年「出山」參選該黨紀律委員會，最終當選；七人組成的紀委會，將在下次會議互選正副主席。

相關字詞﹕尹兆堅 民主黨 劉慧卿 羅健熙 胡志偉

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