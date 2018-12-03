改革開放40年系列：打工月薪41 炒國庫券年賺百萬 第一股民楊百萬：以前人窮沒自由

明報記者 林迎 上海報道

問多少身家 「未夠1億」

楊百萬是上海人，他不肯說自己現在有多少身家，只說是「幾千萬」，未夠一億元，在上海、海南共有3處房產。楊百萬煙不離口，說話間隙猛烈咳嗽，他患有糖尿病，看上去有點浮腫，每年冬天會到海南休養。在他的口中，沒有高深的經濟學詞彙，「我沒有什麼特長，特長就是看新聞」。他的兒子學電腦，設計出一款可看股價、指數的程式，想成為學生就要先花5000元買程式，在網上可以獲得免費諮詢服務，楊百萬和他的兒子就有問必答。

首天賺兩年工資 異地低買高賣

「我想感謝改革開放，改革開放讓我找到了自己的定位，從事了自己喜歡的職業，隨着改革開放發展而壯大。」1968年開始工作的楊百萬在上海鐵合金廠做了20年工人，做到倉庫主管，「以前的人很窮，一個月工資只有40多塊，同時沒有自由，沒有不幹的自由，也沒有隨便幹什麼的自由」，到1988年，楊百萬月薪也只有41元。當年工廠失竊價值1萬元的銅，公安找他談話，後來真兇落網，但楊百萬不甘心自己被懷疑，於是「裸辭」，原想做個體戶生意，但後來經人介紹，走上了炒賣國庫券的道路。

入市第一天就賺到800元，相當於他近兩年工資。他在圖書館看每個地方的報紙，看有關國庫券銷售的報道，到價格低的地方買入，再到價高的地方賣出，「這個方法完全合法，只是沒有人發現」。他用了約一年時間賺到100萬元，時任總理朱鎔基在一份文件中稱呼他為「楊百萬」，從此令他聲名鵲起。

朱鎔基替改名 「楊百萬」成名

第二個100萬就是在1989年炒賣「真空電子」的股票。真空電子上市價為103.8元，但因1989年六四事件，股價跌到89元，「當時我就去買，因為它將要派息3元，我買了2000股，到10月份，股價就升到800多元，我就是這樣賺到了第二個100萬」。上海鐵合金廠今年10月慶祝60周年，楊百萬與舊同事重聚，「他們一直也沒有炒股票，當時他們都不支持，認為股票是個壞東西，到退休也只能拿那些工資」。

1998年，楊百萬獲得時任上海副市長陳良宇接見，「陳良宇對我說他支持我，人家如果找你麻煩，你來找我」；他其後還見過時任證監會副主席高西慶，中央當時就應否開放私募基金召開座談會，楊百萬作為股民代表參加，說他支持開放。

看財經節目 不聽「政府喉舌」意見

楊百萬除炒股外，就沒有其他興趣。他每天收看財經直播節目，但不聽評論員意見，「大部分人都是受電視影響的，但電視是誰辦的？是政府辦的，政府當然希望在低迷的時候能夠漲，電視是政府的喉舌，不是股民的喉舌，香港的報紙似乎好一點」。最近內地股市跌至新低，他也有自己看法，「問題出在新股發行太多，市場容量大，所以表現不佳」。