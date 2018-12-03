學者：內地股市發展不如經濟增長

1990年底上交所及深交所先後成立，雖然當時中國在姓「資」還是姓「社」展開了激烈討論，不過1992年鄧小平南巡發表講話，表明「資本主義可以搞股市，社會主義也可以搞」，為中國發展股市一錘定音。

深圳8．10事件 見「賭場作弊」問題

38年過去，中國股市發展卻明顯不如經濟增長。股市積弱，有歸因於A股散戶佔多數，易波動。據上交所數據，過去10年內地散戶佔交易比例一直在80%以上，而最近兩年無論從散戶持股市值及交易比例來看都有所下滑，「去散戶化」被認為可以改善A股表現。不過，內地著名經濟學家吳敬璉早在2001年便以「中國股市是一個可以作弊的賭場」去指出問題根源，他認為賭場可以作弊就是沒有規矩，令賭局不公平，而促成這賭局的，正是不完善的市場機制。

易憲容：過去3年改革 成入MSCI主因

1992年鄧小平南巡講話後深圳發生「8．10」事件，正好說明「賭場作弊」問題。當日深圳發售新股認購抽籤表，抱着一夜致富心態的全國投資者湧向深圳，然而就如香港發售演唱會門票一樣，很多人排隊，買到抽籤表的卻只有少數，手握大量認購表的黃牛黨以高價兜售，引起走後門、舞弊等質疑，大批不滿的股民聚集街頭抗議，引發警民衝突，震動全國。事後當局調查發現，來自金融、工商及公安的75人私買逾10萬張認購表格，最終9人因「罪大惡極」而遭處分或開除。事件亦促使中央於兩個月後成立國務院證券委員會及中證監，正式監管市場。

青島大學經濟學院教授易憲容說，A股機制的不健全令其成為「扶不起的阿斗」，中國股市成立的最初目的是幫助國企融資，因此IPO（新股上市）採用審批制而非市場化的註冊制，結果企業獲審批之時，往往就是市場高峰。過去A股缺乏合理有效的退市制度，令市場無法獲得良好的新陳代謝；加上A股的信息披露制度存在缺陷，像2015年股災千股任意停牌，奇葩理由不斷，令A股失去規矩。易憲容認為，2015年股災之後，中國股市在「有規有矩」方面的步伐是加快了，例如對信息披露加強要求、停牌新規，正是A股2017年達成加入MSCI條件的主因之一。