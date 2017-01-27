改革開放40年系列：為推Ｈ股上市 查史美倫近半周末北上 朱鎔基邀任中證監副主席 離職獲溫家寶函謝

明報記者 高志堅 陳子凌

引進H股 不消兩年成事

上海及深圳設立證券交易所，是1990年底的事。原本在美國當執業律師的查史美倫在1991年回港，加入香港證監會。她說由於當時證監會內華人不多，甫上任她已擔起籌備H股來港上市的重任。查太接受本報訪問時說，內地設立股市不久即打算安排H股來港上市。她記不起是利國偉還是李業廣，總之是當時的聯交所主席訪京回港後提出這項構思，配合內地的國企改革。「H股來港上市涉及修改上市規則，由開初證監會已打算一齊參與，因為若大家傾好了上市規則再等證監（會）審批，就要花時間。」她說。

「當時內地還沒有公司法及證券法，我們就要發H股的公司在章程中加入『必備條款』，填補這方面的空白。」結果青島啤酒在1993年7月成為第一家來港上市的H股。查太說用了不到兩年時間，就把首家H股引進來，「除了我，還有當時在聯交所做理事的梁定邦，他是執業大律師，為了方便他，結果我們要周末飛去北京開會，我一年內就有23個周末要北上」。付出這麼多，但打通了這條路之後，過去25年有262家內地企業透過H股來港上市，招股集資累計1.84萬億元（見圖）。

叫C股「後一等」 叫O股「太似0」

原來「H股」這名稱的由來也有段古。查太說，起初內地當局認為已經有A股B股，不如到香港上市的叫C股。「我當然說C股不好，好像後一等。之後又有人說不如叫I股，代表International，但這跟個『1』字好似易混淆。有人說叫O股代表Overseas，就更加不行，因為太似數目字0。我就建議不如叫H股吧，代表香港。」

查太說當時推H股，內地亦有阻力。「你知道他們已有B股，讓內地持有外匯的人買賣。內地就有人提出，若讓國企去香港上H股，B股就沒人上市。我很堅定地說，B股本身有先天問題，第一這個市場新，大家不熟悉，第二外匯當時很寶貴，內地人會否將外匯用來買內地資產也成疑。」她說幸好內地領導認同香港有優勢，支持H股計劃。

內地股民歸咎跌市 朱鎔基力撐

成功引進H股之外，查太當年亦與證監會另一華人高層吳偉驄到北京，跟時任人行副行長的劉鴻儒開會，跟他分享香港證監會怎樣獨立於政府運作，幫助中證會的成立。查太在香港證監會職位後來「三級跳」，7年間由副總監升至副主席。2000年她獲朱鎔基邀請出任中國證監會副主席，是至今唯一曾在中央部門擔任副部級官員的香港人。當時正值A股急跌，不少內地股民把跌市的責任歸咎於她。

查太指當時政府內沒有人批評她，只是網民反應激烈。「他們說外人來了，搞監管風暴，但公司質素不好、不規範、不賺錢，股市又怎能不跌。」她說朱鎔基在全國經濟工作會議等兩次內部會議中支持她，又在她上任之後的總理記者會上開口撐她，令她可安心工作，「我記得朱鎔基當時講過，『21世紀的競爭是人才競爭』，他看得很有前瞻性」。

推動內地企業管治 助開班訓練人才

在中證監的3年零9個月，查太全力推動企業管治，包括要求上市公司有獨立董事。有反對聲音認為內地不夠獨董人才，她就邀請香港會計師公會安排在內地開班訓練人才。「設立獨董之後首五六年未必起到作用，但我們都要開個頭。當時我還堅持獨立董事不可擔任多於5間上市公司，這是2002年的事，香港在這方面真的頗『醜樣』。」（編按：香港目前對獨立董事任上市公司數目沒設硬性上限，最多的一人同時任16間公司的獨董。）

查太其間又引入保薦人考試制度。她說當時保薦人公司都「驚執輸」，遞交大批新股申請。她要求每家保薦人公司至少有一名代表通過考試，而每名通過考試的代表同時只能處理一定數量的上市申請。雖然反對聲音很大，但一推行後，保薦人公司都會自行篩選，減省新股申請之餘亦提高了保薦人的質素。

在中證監工作近3年後，查太萌生退意，向時任中證監主席尚福林請辭，豈料對方跟她說：既然你是由前任總理聘來，就當向當時的總理辭職，「結果我跟溫家寶總理見面，他請我留低。我就留多了幾個月，到我真的要離開時，溫總還寫了封信多謝我」。查太說，在中證監工作總不能無了期，覺得已做了「幾件大事」，故在2004年8月回港，她感謝兩任總理、兩任中證監主席（前任為周小川）的支持。