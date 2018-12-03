運署約見非專營巴 料商強制裝安全帶

運輸署日前確認，涉事冠忠巴士集團旅遊巴領有酒店服務（A02）、學生服務（A03）及合約式出租服務（A08）批註，惟接載員工的僱員服務（A04）批註則未領。集團主席黃良柏前日表示，批註安排「有待明天回覆」，本報昨日兩度致電查詢，惟未有人接聽。

張建宗昨晤傳媒時表示，運輸署正深入調查冠忠集團是否領有載送員工服務許可，又稱運輸署本周會約見非專營營運巴士的聯會代表，汲取意外教訓及經驗，探討巴士營運及安全方面有何改善，相信會議中亦會談及是否立例強制所有巴士加裝安全帶，和乘客須佩戴安全帶的事宜。

涉事62歲旅巴司機霍志森至昨晚仍然危殆，留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。張建宗表示， 現時勞工處已接觸所有與事故相關員工的僱主，提醒他們僱員補償條例下的責任，而國泰航空公司前日亦已發表聲明，指其屬下員工個案會以工傷處理。

僱主拒當工傷 工會今約見公司

工業傷亡權益會日前表示，接獲一名傷者求助，指其僱主拒絕承認其為工傷個案，表明受傷期間不獲發工傷補償；香港機場地勤服務職工會昨表示，亦接獲1宗非國泰員工的求助個案及4宗查詢。該會主席李永富指「未知相關公司會將事故當工傷還是病假處理」，他又引述傷者家屬指有關公司至今仍未與他們聯絡。

李永富將於今日約見相關公司，視乎公司回應再思考下一步行動。他表示，將盡力游說公司將事故列作工傷，「突發事故無人想，加上凌晨交通不便，員工也沒有選擇。」據李永富所知，現時香港機場地勤服務公司（HAS）已承認事故為工傷，並向傷者發出通知。