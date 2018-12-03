運署約見非專營巴 料商強制裝安全帶

【明報專訊】釀成5死32傷的青衣長青公路旅遊巴車禍，由冠忠營運、接載國泰員工到機場上班的肇事巴士未領有僱員服務（A04）批註，政務司長張建宗(圖)昨表示，運輸署正就此深入調查，又指署方本周將約見非專營營運巴士的聯會，探討巴士營運及安全問題，相信會談及是否立例強制所有巴士加裝安全帶和乘客須佩戴安全帶的事宜。
運輸署日前確認，涉事冠忠巴士集團旅遊巴領有酒店服務（A02）、學生服務（A03）及合約式出租服務（A08）批註，惟接載員工的僱員服務（A04）批註則未領。集團主席黃良柏前日表示，批註安排「有待明天回覆」，本報昨日兩度致電查詢，惟未有人接聽。
張建宗昨晤傳媒時表示，運輸署正深入調查冠忠集團是否領有載送員工服務許可，又稱運輸署本周會約見非專營營運巴士的聯會代表，汲取意外教訓及經驗，探討巴士營運及安全方面有何改善，相信會議中亦會談及是否立例強制所有巴士加裝安全帶，和乘客須佩戴安全帶的事宜。
涉事62歲旅巴司機霍志森至昨晚仍然危殆，留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。張建宗表示， 現時勞工處已接觸所有與事故相關員工的僱主，提醒他們僱員補償條例下的責任，而國泰航空公司前日亦已發表聲明，指其屬下員工個案會以工傷處理。
僱主拒當工傷 工會今約見公司
工業傷亡權益會日前表示，接獲一名傷者求助，指其僱主拒絕承認其為工傷個案，表明受傷期間不獲發工傷補償；香港機場地勤服務職工會昨表示，亦接獲1宗非國泰員工的求助個案及4宗查詢。該會主席李永富指「未知相關公司會將事故當工傷還是病假處理」，他又引述傷者家屬指有關公司至今仍未與他們聯絡。
李永富將於今日約見相關公司，視乎公司回應再思考下一步行動。他表示，將盡力游說公司將事故列作工傷，「突發事故無人想，加上凌晨交通不便，員工也沒有選擇。」據李永富所知，現時香港機場地勤服務公司（HAS）已承認事故為工傷，並向傷者發出通知。