蛋沾母體病菌 洗蛋殼未可安心

Lever槓桿引述本港衛生防護中心數字，2003至2011年間，香港錄得約2000宗沙門氏菌感染個案，當中有四成源自受污染的雞蛋。家庭醫生龔敬樂昨日於記者會表示，很多人腹瀉都不會看醫生或者驗大便，所以這個數字很大可能被低估。陳銘偉表示同意說法，又補充指感染沙門氏菌會令病人不斷腹瀉或嘔吐，或會令病人缺水，嚴重甚至會影響腎功能，甚至出現腎衰竭。

建議攝氏75度煮至全熟 戒吃生蛋

家庭醫生鄭志文則指出，現時會勸市民「當所有雞蛋都有沙門氏菌」處理，並以高於攝氏75度將雞蛋煮至全熟，減低感染沙門氏菌的風險，又不建議市民食用「溫泉蛋」、「溏心蛋」，甚至生蛋拌豉油為火鍋調味等吃法。

翻查資料，食物安全中心曾於本年4月暫停由美國一農場出產的禽蛋進口及在港出售，指有關產品可能受致病原沙門氏菌污染。當時中心建議尤其長者、嬰兒和孕婦，應避免進食生或未經徹底煮熟的雞蛋和蛋類製品。